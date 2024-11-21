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ПриватБанк ввел возможность бесконтактного добавления карточек в кошелек Apple Pay

Apple Pay, ПриватБанк
ПриватБанк ввел возможность бесконтактного добавления карточек в кошелек Apple Pay. Изображение: Пресс-служба ПриватБанка

Клиенты ПриватБанка, использующие цифровой кошелек Apple Pay, теперь могут добавлять карты ПриватБанка без ручного ввода реквизитов. ПриватБанк настроил бесконтактное добавление собственных карточек к цифровому кошельку – для этого теперь нужно только поднести саму карту к смартфону.

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Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.

Как бесконтактно добавить карту ПриватБанка в Apple Pay

Чтобы добавить карту ПриватБанка в Apple Pay, необходимо открыть на iPhone приложение "Кошелек", нажать кнопку "добавить карту" и поднести банковскую карту к смартфону. Кошелек автоматически считывает все необходимые данные и картой уже можно пользоваться для оплаты смартфоном.

В финучреждении напоминают, что в мае 2017 года ПриватБанк первым среди украинских банков предоставил своим клиентам возможность оплачивать покупки iPhone — вместе с компанией Apple банк запустил в Украине платежный сервис Apple Pay.

В конце 2023 года благодаря запуску ПриватБанком и Visa сервису Tap to Pay Украина стала третьей страной Европы и шестой в мире, где предприниматели и малый бизнес получили возможность принимать безналичные платежи, имея только iPhone и приложение ПриватБанка "Терминал".

Автор:
Ольга Колесниченко