Apple позволит пользоваться Apple Pay в любом браузере на компьютере

На этой неделе Apple представила новую систему, которая позволит владельцам iPhone с iOS 18 и более новыми версиями использовать Apple Pay для расчетов в любом веб-браузере на компьютере, включая Chrome, Edge, Firefox и другие на ОС Windows.

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Об этом сообщает MacRumors.

Любой сайт, поддерживающий последнюю версию Apple Pay SDK, будет работать с новой системой. При оплате в браузере, отличном от Safari, будет появляться QR-код для сканирования в приложении "Камера" на iPhone. Это позволит завершить покупку через смартфон.

Детали системы Apple раскрыла на сессии кодирования WWDC 2024. Однако широкое распространение она получит не сразу, поскольку разработчикам нужно время для интеграции обновленного Apple Pay SDK.

Ранее Apple Pay в браузере на компьютерах был доступен только в Safari на Mac. Теперь функция станет доступна для большего количества браузеров и устройств.

Новая возможность появится после выхода публичной версии iOS 18, релиз которой намечен на сентябрь 2024 года. Добавим, что iOS 18 будет совместима с теми же моделями iPhone, что и iOS 17, а также с iPhone XR, а следовательно, и с моделями iPhone XS и iPhone XS Max с тем же чипом A12 Bionic, но для старших моделей iPhone поддержка операционной системы будет отсутствовать.

Что еще известно о iOS 18

Также известно, что iOS 18 содержит небольшие, но интересные изменения для кнопок на iPhone, добавляя больше визуальных элементов во время смены громкости, активации кнопки Action или блокировки экрана. Когда пользователь нажимает кнопку ‌iPhone‌ в ‌iOS 18‌, рамка дисплея слегка выступает наружу.

Эта функция доступна для кнопок громкости, кнопки действия и кнопки питания, и, вероятно, она также будет использована для кнопки захвата, которая, по слухам, доступна для моделей iPhone 16 . В ‌iPhone 16‌ Apple добавляет специальную кнопку, чтобы облегчить видеосъемку и фотографирование в альбомной ориентации.

Кнопка будет в правой нижней части ‌iPhone‌, ниже кнопки питания. Слухи предполагают, что кнопка "Съемка" может располагаться заподлицо с боковой стороной ‌iPhone 16‌, поэтому если дисплей немного выдвигается, когда она используется и это станет полезным визуальным индикатором.

Добавим, iOS 18 от Apple предложит новую функцию безопасности, которая позволит пользователям блокировать встроенные приложения, такие как почта, сообщения, фотографии, Safari и другие.

Новая функция обеспечит дополнительный уровень конфиденциальности, требуя аутентификации с помощью Face ID, Touch ID или пароля для разблокирования заблокированных приложений.

Источник фото: ua.depositphotos.com