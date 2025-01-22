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ПриватБанк закупил банкоматы с обменом валюты за 839 млн грн: будут принимать доллары и евро

банкомат
Фото: Freepik

Государственный ПриватБанк 16 января подписал договор с ООО "Принтек Украина Эл.Эл.Си." о закупке ресайклинговых американских банкоматов на 838,64 млн. грн.

Об этом пишет издание "Наши деньги", ссылаясь на договор в системе.   "Прозорро" .

Отмечается, что финучреждение заказало 1 140 ресайклинговых банкоматов производства компании.   "NCR"   (США) в Индии и Венгрии.

Это банкомат и терминал в одном устройстве, с помощью которого можно снять наличные деньги и внести средства на счет. Гарантийный срок таких банкоматов составляет два года.

В частности 800 штук NCR Selfserv 2062 хольного типа стоят по   16 644 евро, или 724 тыс грн, а 340 штук NCR Selfserv 2064 сквозьстенного типа – по   17 569 евро, или 764 тыс грн. Финучреждение должно оплатить аванс в 50% стоимости партии.

Фото 2 — ПриватБанк закупил банкоматы с обменом валюты за 839 млн грн: будут принимать доллары и евро
Современные банкоматы. Фото: "наши деньги"

Банкоматы поддерживают   прием и выдачу одновременно гривен, долларов и евро   и имеют техническую возможность приема и выдачи не менее 200 банкнот одновременно.

Предполагается, что товар будет поставлен до конца ноября 2025 года.

Согласно данным Прозорро, ПриватБанк покупает банкоматы впервые после национализации в 2016 году.

В 2023 году государственный Укргазбанк заказал   в ООО "АТМ Системс" продукцию Hyosung (Корея): банкоматы MX5600ST сквозстенного типа – по 513 тыс грн, а ресайклинговые банкоматы Hyosung MX8600S хольного типа – по 1,03 млн грн.

по-киевски   "Принтек Украина Эл.Эл.Си." управляет Юрий Эйсмонт. Основателем фирмы является кипрская компания "Принтек Холдингз Лимитед". Конечным бенефициаром из-за последнего указанного гражданина Греции Харилаос Константиноу, зарегистрированный в Болгарии.

Всего с 2016 года фирма получила государственных подрядов на сумму 1,04 млрд грн, из которых нынешний является самым большим. В частности, в 2016 году она продала   Сбербанка телевизоры, а также   известная   как поставщик   б/у банкоматов   для Укргазбанка.

Напомним, недавно ПриватБанк сообщил о нововведениях: в специальных банкоматах можно будет обменивать иностранную валюту в объеме до 1 000 долларов или до 1 000 евро на гривну.

Автор:
Светлана Манько