ПриватБанк виграв у Лондоні "багатомільярдний судовий процес" проти Коломойського і Боголюбова

ПриватБанк здобув беззаперечну перемогу у багатомільярдному судовому процесі в Англії проти Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова. Рішення англійського суду стало важливим кроком у врегулюванні спору між банком та колишніми власниками.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба ПриватБанку.

Що відомо про судовий процес?

На час виходу новини ПриватБанк не оприлюднив додаткової інформації про судове рішення. Тим часом агентство "Інтерфакс-Україна" повідомляє, що суддя Вільям Трауер у Високому суді Лондона у середу оголосить рішення у справі, яку націоналізований ПриватБанк подав ще у грудні 2017 року проти своїх колишніх власників Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова, а також шести пов’язаних із ними компаній: Teamtrend Limited, Trade Point Agro Limited, Collyer Limited, Rossyn Investing Corp, Milbert Ventures Inc та Zao Ukrtransitservice Ltd.

ПриватБанк, націоналізований у грудні 2016 року, наступного року звернувся до Високого суду Лондона з позовом проти колишніх власників та їхніх британських компаній, домігшись судового припису про всесвітній арешт активів на суму понад 2,5 млрд дол.

Проте у грудні 2018 року Високий суд Лондона визнав, що справа не підпадає під його юрисдикцію, адже позов було подано проти британських компаній з метою притягнення до відповідальності Коломойського та Боголюбова. ПриватБанк оскаржив це рішення, і в жовтні 2019 року Апеляційний суд Англії та Уельсу підтримав позицію банку.

Заключні слухання у Високому суді Лондона розпочалися в середині червня 2023 року, після затримки, пов’язаної з війною. За цей час сума позову ПриватБанку зросла з початкових 1,9 млрд до майже 4,5 млрд дол., оскільки нарахування відсотків становлять близько 500 тисяч доларів щодня. Судовий наказ про всесвітній арешт активів відповідачів досі залишається чинним.

ПриватБанк стверджує, що справа пов’язана з масштабним шахрайством і відмиванням великих сум грошей, вчиненим у 2013–2014 роках колишніми власниками — Ігорем Коломойським та Геннадієм Боголюбовим. Адвокат банку Ендрю Гантер у письмових поясненнях навів численні докази незаконного привласнення коштів та причетності відповідачів до цих дій.

Водночас захист Коломойського і Боголюбова заперечує всі звинувачення, заявляючи, що банк не зміг довести наявність конкретних протиправних дій з боку ексвласників, які призвели б до збитків для банку згідно з українським законодавством.

Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко привітала рішення Лондонського суду у справі ПриватБанку проти його колишніх власників, назвавши його беззаперечною перемогою. Вона наголосила, що Україна послідовно захищає інтереси своїх громадян і відстоює правду.

"Це рішення демонструє, що держава здатна успішно відстоювати свої інтереси на міжнародній арені", - зазначила вона.

Про націоналізацію банку

Нагадаємо, що 18 грудня 2016 року Кабмін ухвалив рішення про націоналізацію ПриватБанку. Пізніше було запущено процедуру bail-in — примусову конвертацію в капітал грошей на рахунках у ПриватБанку власників та пов'язаних з ними осіб.

Зауважимо, що у квітні 2019 року Окружний адміністративний суд міста Києва, який наразі ліквідовано, ухвалив рішення на користь Ігоря Коломойського, визнавши націоналізацію ПриватБанку незаконною. При цьому суд проігнорував пряму заборону щодо позбавлення держави права власності на акції банку.

Після тривалого апеляційного розгляду у листопаді 2023 року Шостий апеляційний адміністративний суд прийняв рішення на користь ПриватБанку: скасував незаконне постанову про задоволення позову Коломойського та закрив провадження у справі.

А 26 листопада 2024 року Касаційний господарський суд остаточно підтвердив неможливість повернення державного ПриватБанку колишнім власникам та закрив провадження у справі за позовом Ігоря Коломойського та компанії Triantal Investments LTD.

27 листопада 2023 року Господарський суд міста Києва закрив провадження у подібній справі за позовом іншого ексвласника банку - Геннадія Боголюбова.