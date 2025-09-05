Запланована подія 2

Акции ПриватБанка, "Нафтогаза" и "Энергоатома" могут появиться в свободном обращении

Руслан Магомедов
Руслан Магомедов. Фото: facebook.com

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) рассматривает идею выпустить в свободное обращение около 7% акций крупных прибыльных государственных компаний энергетического и финансового сектора.

Как пишет Delo.ua, об этом заявил глава НКЦБФР Руслан Магомедов, передает "Интерфакс-Украина".

По его словам, сейчас корпоративное управление в ряде крупнейших компаний уже налажено, и пора создать сегмент рынка с реальным фри-флотом.

Глава НКЦБФР уточнил, что речь идет прежде всего о крупных предприятиях, которые ежегодно платят дивиденды и остаются стратегически важными для государства. В качестве примера глава НКЦБФР назвал НАК "Нафтогаз Украины", "Энергоатом" и "ПриватБанк".

"У нас есть такая инициатива, пока она активно не афишируется, она сейчас проходит стадию обсуждения, о том, что нужно взять часть доходных государственных компаний, платящих дивиденды, и их акции продать во фри-флот, в свободную продажу. Какие-то банки государственные или какие-то компании энергетического сектора", - отметил Маг.

Он подчеркнул, что на начальном этапе этот шаг может еще не стать инструментом для инвестиций негосударственных пенсионных фондов из-за неопределенности спроса и волатильности. В то же время, продажа доли акций должна создать предпосылки для формирования полноценного сегмента рынка, где бизнес сможет реально привлекать средства через выпуск акций или корпоративных облигаций.

"Мы хотим, чтобы государство продало не что-то ненужное, где оно не знает, что делать, где оно неэффективно, а такое, что действительно интересно для самого государства-предприятия, которое зарабатывает каждый год, платит дивиденды каждый год", - подчеркнул Магомедов.

Напомним, во время Конференции по восстановлению Украины (URC 2025), которая проходила в Риме, Украина и Европейский банк реконструкции и развития подписали меморандум о взаимопонимании по развитию рынка капитала. Документ предусматривает создание полноценной инфраструктуры по запуску новой фондовой биржи в Украине.

Автор:
Светлана Манько