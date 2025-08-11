Состоялись первые выплаты клиентам "Фридом Финанс" — НКЦБФР подтвердила перевод средств

В Украине произведена первая выплата в рамках кейса "Фридом Финанс Украина" Средства успешно поступили на счет клиента, что подтверждает реальность процесса возврата задолженности.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщения главы Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Руслана Магомедова.

Он отметил, что это только начало, но знаковый шаг, запускающий механизм возврата средств инвесторам.

Команда НКЦБФР сопровождает каждый этап процесса, координируя взаимодействие банков, администратора и других участников. Особое внимание уделяется контролю всех операций по обеспечению надежности и прозрачности выплат.

Регулятор также призвал банки внимательно реагировать на нормативные изменения и максимально содействовать своевременному прохождению следующих платежей, ведь это вопрос не только финансовой справедливости, но и доверия всей системе.

Напомним, ранее сообщалось, что официальный порядок возврата активов клиентов компании "Фридом Финанс Украина" вступил в силу со 2 августа.