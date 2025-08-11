Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,39

--0,07

EUR

48,19

--0,08

Наличный курс:

USD

41,50

41,42

EUR

48,54

48,35

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Состоялись первые выплаты клиентам "Фридом Финанс" — НКЦБФР подтвердила перевод средств

НКЦБФР
Состоялись первые выплаты клиентам "Фридом Финанс"

В Украине произведена первая выплата в рамках кейса "Фридом Финанс Украина" Средства успешно поступили на счет клиента, что подтверждает реальность процесса возврата задолженности.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщения главы Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Руслана Магомедова.

Он отметил, что это только начало, но знаковый шаг, запускающий механизм возврата средств инвесторам.

Команда НКЦБФР сопровождает каждый этап процесса, координируя взаимодействие банков, администратора и других участников. Особое внимание уделяется контролю всех операций по обеспечению надежности и прозрачности выплат.

Регулятор также призвал банки внимательно реагировать на нормативные изменения и максимально содействовать своевременному прохождению следующих платежей, ведь это вопрос не только финансовой справедливости, но и доверия всей системе.

Напомним, ранее сообщалось, что официальный порядок возврата активов клиентов компании "Фридом Финанс Украина" вступил в силу со 2 августа.

Автор:
Татьяна Гойденко