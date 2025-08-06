Скандал вокруг "Фридом финанс": почему инвесторы несколько лет не имели доступа к активам и как наконец-то смогут вернуть средства

После почти трех лет изнурительного ожидания в условиях полной неопределенности вкладчики скандального подсанкционного брокера "Фридом финанс Украина" наконец-то имеют шанс получить свои средства.

Правда, получат средства не все — государство в лице Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку с привлечением Службы безопасности Украины "почистили" списки потенциальных получателей активов на предмет их возможной связи с подсанкционными лицами или страной-агрессором.

Кто, как, где, когда и сколько может получить

В субботу, 2 августа вступил в силу порядок возвращения активов клиентов "Фридом финанс", о чем сообщил у себя в телеграм-канале глава НКЦБФР Руслан Магомедов. А уже с понедельника, 4 августа клиенты компании могут обращаться в депозитарные учреждения или ко временному управляющему "Фридом финанс" — в зависимости от типа активов.

Накануне НКЦБФР обнародовала пошаговую инфографику с пояснениями для клиентов "Фридом финанс" , чтобы помочь разобраться с процедурой возврата заблокированных ранее активов и ответить на наиболее актуальные вопросы. Документ содержит гиперссылки и образцы заявлений для загрузки, поэтому Комиссия советует внимательно ознакомиться с ним в полном формате на официальном сайте НКЦБФР.

В Национальном банке Украины в ответ на запрос Delo.ua сообщили, что в настоящее время финрегулятор не владеет информацией об общем объеме активов, которые должны быть возвращены клиентам "Фридом финанс", поскольку "перечень активов, включая денежные средства, принадлежащие клиентам или депонентам профессионального участника рынков капитала, к которому применяются санкции в виде блокировки активов, который предоставляется НКЦБФР Национальному банку, содержит исключительно информацию о верифицированных клиентах ФФУ, являющихся владельцами государственных ценных бумаг".

Другими словами, у НБУ есть информация только о держателях облигаций внутреннего и внешнего государственного займа. Данными о держателях корпоративных ценных бумаг отечественных и зарубежных эмитентов НБУ не располагает.

Отвечая на вопрос, сколько клиентов "Фридом финанс" (и кто именно) не имеют права и не получат средства, и на какую сумму, в НБУ объяснили, что информация о клиентах компании и объемах активов в обслуживании относится к профессиональной тайне.

По информации, озвученной для Delo.ua президентом инвестиционной группы "Универ" Тарасом Козаком, получать средства клиенты "Фридом финанс" смогут через шесть - семь компаний, имеющих лицензию депозитарного учреждения. Среди таких компаний, в том числе и группа "Универ".

Сейчас, говорит Козак, в его компании продолжается фаза приема заявок от клиентов "Фридом финанс".

"Еще не готовы процедуры в НБУ, в Нацдепозитарии, в Расчетном центре. Уточняются списки получателей. Это займет, возможно, неделю, а возможно и месяц", — говорит Тарас Козак.

По его словам, никаких ограничений по типам активов и суммам будущих выплат нет. Правда, некоторые депозитарные учреждения не хотят "возиться" с еврооблигациями, потому могут отказывать в обслуживании клиентам "Фридом финанс".

Получить свои активы клиенты "Фридом Финанс" смогут в том числе через компанию ICU.

"Мы детально ознакомились с порядком возвращения активов "Фридом финанс Украина", сформировали для себя дорожную карту, и уже приступили к работе. Но все понимают, что это нестандартная ситуация, и в процессе реализации могут возникать новые вопросы, которые участники рынка, клиенты и регулятор будут решать в рабочем порядке", — предостерегает в комментарии для Delo.ua руководитель брокерского подразделения инвестгруппы ICU Андрей Величко.

По его словам, получить свои активы через компанию ICU смогут в том числе те, кто до сих пор не являлся клиентом компании. "Процедура доступна не только для тех, кто уже является нашим клиентом — новые клиенты также могут воспользоваться ею после прохождения регистрации", — говорит собеседник издания.

В настоящее время компания работает в части возврата облигаций внутреннего и внешнего госзайма, а также выплат по ним.

"Также в перспективе мы рассматриваем возможность возвращения корпоративных и международных ценных бумаг, и выплат по ним", — говорит Андрей Величко.

Выплаты должны получить все, кто попал в перечень, имеющийся у НКЦБФР, временного управляющего компании "Фридом финанс", НБУ и Нацдепозитария.

"Окончательную информацию о выплате, есть ли клиент в списке и прочее, клиент узнает после обращения депозитарного учреждения в Нацдепозитарий и/или НБУ, получив либо активы, либо отказ с указанием причины", — объясняет собеседник Delo.ua.

Если у инвестора за период блокировки активов обновлялись идентификационные данные, он сначала должен обратиться в НКЦБФР за их обновлением, а затем в депозитарное учреждение. Если инвестор не помнит деталей, тогда сначала следует обратиться в депозитарное учреждение, а по результату ответа уже действовать дальше.

Почему вкладчики "Фридом финанс" так долго не могли получить свои активы

Более 12 тысяч украинцев, которые инвестировали в ценные бумаги при посредничестве брокера "Фридом Финанс Украина", в 2022 году потеряли доступ к своим активам. Это произошло после наложения санкций СНБО на компанию-посредника и из-за дальнейшего прекращения НКЦБФР действия лицензий компании.

ООО "Фридом финанс Украина" — украинская инвестиционная компания, являющаяся частью международного холдинга Freedom Holding Corp. Основная деятельность компании — услуги на рынке ценных бумаг. "Фридом Финанс Украина" возникла в 2017 году вследствие поглощения Freedom Holding Corp. украинского брокера "Уранет".

Основатель и СЕО Freedom Holding Corp. — миллиардер Тимур Турлов, родом из Москвы. Международная финансовая группа имеет представительство в 20 странах мира. В 2019 году Турлов вывел Freedom Holding Corp. на IPO на американской бирже NASDAQ. Согласно The World's Real Time Billionaries мирового Forbes, состояние Турлова составляет $2,6 млрд. Тимур Турлов уже более 10 лет проживает в Казахстане. В СМИ пишут, что в 2022 году миллиардер отказался от российского гражданства и продал российскую часть бизнеса.

После наложения санкций СНБО компания не прекратила свою работу в Украине, несмотря на то, что НКЦБФР приняла решение о приостановлении действия лицензии брокера на 5 лет. При этом инвесторы лишились доступа к собственным активам. На украинском рынке ценных бумаг такая ситуация произошла впервые. Государство не имело соответствующего законодательства для решения проблемы.

Следует отметить, что сами по себе санкции СНБО не были причиной блокировки активов. Причиной блокировки стало решение НКЦБФР. В Комиссии не продумали механизм доступа к средствам вкладчиков, прежде чем принимать решение об остановке действия лицензии.

В результате заблокировано было 12 748 счетов в ценных бумагах на сумму 3,5 млрд грн. Из них: на 250 млн грн — ОВГЗ, на 800 млн грн — еврооблигации. 95% вкладчиков — физические лица.

Инвесторы не только лишились доступа к своим активам. Инвестировавшие в еврооблигации не смогли воспользоваться дополнительными 1,25% от Минфина за согласование условий реструктуризации государственного долга в 2024 году. Они могли получить от правительства так называемую "комиссию за согласие" на общую сумму около 160 млн грн.

Только в феврале 2024 года Верховная Рада приняла изменения в Закон "О государственном регулировании рынков капитала и организованных товарных рынков" (№3585-ІХ). Нацкомиссия получила новые полномочия, что позволило ей "начать процесс урегулирования ситуации". В июне того НКЦБФР назначила временного управляющего "Фридом финанс", который должен был провести аудит счетов клиентов и наладить процесс возврата средств. Однако, ни новые полномочия Комиссии, ни новый управляющий принципиально не изменили статус-кво.

В конце 2024 года финансовый комитет парламента обратился за разъяснениями к руководству НКЦБФР относительно причин отсутствия результатов по делу возвращения активов клиентов "Фридом финанс". Согласно аргументам руководства Комиссии, законно вернуть средства было невозможно без внесения изменений в порядок применения санкций СНБО.

13 января 2025 года президент Владимир Зеленский подписал указ о соответствующих изменениях в порядок применения санкций против "Фридом финанс Украина". В указе прописали возможность возвращения инвесторам их активов.

В марте 2025 года глава НКЦБФР Руслан Магомедов публично отметил, что "по его субъективным ощущениям" выплаты должны начаться уже летом этого года.

25 июля был окончательно согласован и утвержден документ НКЦБФР, определяющий порядок возврата активов, в частности, уполномоченный орган обращения и выдачи средств, порядок подтверждения прав, список лиц, не имеющих права на получение средств, и механизм возврата.

Теперь — дело за практической реализацией процесса возврата активов, который затянется минимум на несколько месяцев. Речь о компенсации фактических потерь или индексации стоимости активов пока не идет. Но инвесторы не собираются сдаваться — они планируют требовать от НКЦБФР компенсации финансовых потерь, понесенных из-за неудачного решения его руководства в 2022 году. Речь идет минимум о сумме в 160 млн гривен.