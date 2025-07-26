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Клиентам "Фридом Финанс" начнут возвращать заблокированные средства

Фридом Финанс Украина
Клиенты Freedom Finance могут получить свои активы.

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) утвердила порядок возврата заблокированных активов, принадлежащих клиентам ООО "Фридом Финанс Украина".

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на НКЦБФР .

По словам главы Комиссии Руслана Магомедова, запуск механизма ожидается примерно через 10 дней после официальной юстиции нормативного акта.

"Это последний нормативный шаг. Уже в начале следующей недели мы обнародуем официальную инструкцию для инвесторов "Фридом Финанс" - пошагово, что делать и куда обращаться, и финализуем перечень клиентов, подпадающих под выплаты", - подчеркнул Магомедов.

Он добавил, что государство выполняет обязательства перед инвесторами, а выплаты – это уже завершение длительного, технически сложного, но важного процесса.

Утвержденный комиссией документ определяет:

  • кто именно будет осуществлять возврат активов – инвестиционные фирмы, депозитарные учреждения или временный руководитель;
  • порядок подтверждения прав на активы в случаях изменения данных клиента или перехода прав к другому лицу;
  • создание списка лиц, которым будет отказано во включении в список активов — в частности, через связи с подсанкционными структурами или непрозрачную структуру собственности;
  • механизм возврата средств через банки согласно постановлению НБУ №65.

Проект документа был одобрен НКЦБФР 3 июня 2025 года. После обсуждения с НИУ, РЦ и Нацбанком его доработали. 8 июля окончательную редакцию согласовали с НБУ, а 25 июля документ был согласован без замечаний и утвержден комиссией.

Ранее глава НКЦБФР предполагал, что   первые выплаты   клиентам брокера "Фридом Финанс Украина", чьи средства были заморожены после введения санкций в октябре 2022 года, могут начаться летом этого года.

На счетах компании заблокировано 3,5 млрд грн

Отметим, что 19 октября 2022 г. Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) принял решение ввести санкции против инвестиционной компании "Фридом Финанс Украина" сроком на пять лет. Вслед за СНБО НКЦБФР остановила компании пять лицензий, дававших ей право, в частности, оказывать брокерские услуги и проводить операции с ценными бумагами.

Таких прецедентов на финансовом рынке в Украине еще не было. В результате сложилась ситуация, когда средства и ценные бумаги клиентов были заблокированы на счетах украинского юридического лица, а механизм их возврата законодательством не предусматривался.

Как сообщил народный депутат Ярослав Железняк, в течение примерно двух лет заблокировано 12 748 счетов в ценных бумагах. 95% – физические лица.

Общая стоимость заблокированных на счетах компании активов составляет 3,5 млрд. грн.

Автор:
Татьяна Гойденко