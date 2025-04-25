3,5 млрд грн "Фридом Финанс": НКЦБФР сделала еще один шаг к разрешению ситуации

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) сделала еще один шаг к разрешению ситуации с заблокированными активами компании " Фридом Финанс Украина ", одобрив доработанный порядок проверки и согласования списка клиентов, не подпадающих под санкции.

Об этом сообщил глава НКЦБФР Руслан Магомедов.

По его словам, это важный этап, открывающий путь к восстановлению доступа к средствам компании " Фридом Финанс Украина" и началу расчетов.

Как отметил Магомедов, документ уже прошел публичное обсуждение с профильным Комитетом Верховной Рады и был доработан с учетом всех замечаний. Специалисты НКЦБФР учли практически все предложения и усовершенствовали перечень критериев, по которым будет проходить проверка клиентов.

Документ должен пройти согласование в СБУ и государственную регистрацию.

Магомедов выразил надежду, что летом смогут успешно поставить точку в кейсе компании "Фридом Финанс Украина".

Ранее глава НКЦБФР предполагал, что первые выплаты клиентам брокера "Фридом Финанс Украина", чьи средства были заморожены после введения санкций в октябре 2022 года, могут начаться летом этого года.

Кроме того, 13 января Совет национальной безопасности и обороны уточнил санкции против "Фридом Финанс Украина", разблокировав принадлежащие клиентам компании активы и отменив запрет на осуществление финансовых операций по приобретению государственных облигаций.

На счетах компании заблокировано 3,5 млрд грн

Отметим, что 19 октября 2022 г. Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) принял решение ввести санкции против инвестиционной компании "Фридом Финанс Украина" сроком на пять лет. Вслед за СНБО НКЦБФР остановила компании пять лицензий, дававших ей право, в частности, оказывать брокерские услуги и проводить операции с ценными бумагами.

Таких прецедентов на финансовом рынке в Украине еще не было. В результате сложилась ситуация, когда средства и ценные бумаги клиентов были заблокированы на счетах украинского юридического лица, а механизм их возврата законодательством не предусматривался.

Как сообщил народный депутат Ярослав Железняк, в течение примерно двух лет заблокировано 12 748 счетов в ценных бумагах. 95% – физические лица.

Общая стоимость заблокированных на счетах компании активов составляет 3,5 млрд. грн.