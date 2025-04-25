Заблоковані 3,5 млрд грн "Фрідом Фінанс": НКЦПФР зробила ще один крок до розвʼязання ситуації

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) зробила ще один крок до розвʼязання ситуації із заблокованими активами компанії "Фрідом Фінанс Україна", схваливши доопрацьований порядок перевірки та погодження списку клієнтів, які не підпадають під санкції.

Про це повідомив голова НКЦПФР Руслан Магомедов.

За його словами, це важливий етап, що відкриває шлях до відновлення доступу до коштів компанії "Фрідом Фінанс Україна" та початку розрахунків.

Як зауважив Магомедов, документ вже пройшов публічне обговорення з профільним Комітетом Верховної Ради і доопрацьований з урахуванням усіх зауважень. Фахівці НКЦПФР врахували практично всі пропозиції та вдосконалили перелік критеріїв, за якими буде проходити перевірка клієнтів.

Документ ще має пройти погодження в СБУ та державну реєстрацію.

Магомедов висловив сподівання, що влітку зможуть успішно поставити крапку в кейсі компанії "Фрідом Фінанс Україна" .

Раніше очільник НКЦПФР припускав, що перші виплати клієнтам брокера "Фрідом Фінанс Україна", чиї кошти були заморожені після введення санкцій у жовтні 2022 року, можуть початися влітку цього року.

Крім того, 13 січня Рада національної безпеки і оборони уточнила санкції проти "Фрідом Фінанс Україна", розблокувавши активи, які належать клієнтам компанії, і скасувавши заборону на здійснення фінансових операцій із придбання державних облігацій.

На рахунках компанії заблоковано 3,5 млрд грн

Зауважимо, що 19 жовтня 2022 року Рада національної безпеки і оборони (РНБО) ухвалила рішення запровадити санкції проти інвестиційної компанії "Фрідом Фінанс Україна" строком на п'ять років. Слідом за РНБО НКЦПФР зупинила компанії п'ять ліцензій, які давали їй право, зокрема, надавати брокерські послуги та проводити операції із цінними паперами.

Таких прецедентів на фінансовому ринку в Україні ще не було. В результаті склалася ситуація, коли кошти та цінні папери клієнтів були заблоковані на рахунках української юридичної особи, а механізму їх повернення законодавством не передбачалось.

Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк, протягом приблизно вже двох років заблоковано 12 748 рахунків у цінних паперах. 95% – фізичні особи.

Загальна вартість заблокованих на рахунках компанії активів становить 3,5 млрд грн.