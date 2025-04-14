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Список сумнівних інвестиційних проєктів поповнили ще п’ять кейсів

інвестиції
Загалом у списку ненадійних 429 проєктів / Freepik

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) включила до списку ненадійних інвестиційних проєктів ще 5 кейсів. Всього наразі в переліку знаходиться понад 429 scam-проєкти (від англ. scam - афера, обман).

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Зазначається, що список було доповнено наступними сумнівними проєктами:

  • Quant AI
  • RaceTrader
  • Finalto Trading Limited;
  • Stockity;
  • ROLEXJT.

На що звернути увагу інвесторам

За інформацією НКЦПФР, найпоширенішими ознаками сумнівності проекту, які повинні насторожити інвесторів, є наступні:

  • великий відсоток гарантованої дохідності (деякі проєкти пропонують дохідність у 100%); 
  • відсутність відповідних дозволів, реєстрації в країні залучення інвестицій та ліцензій (проєкт не має жодних офіційних регуляторних дозволів і ліцензій в країні, де вона залучає гроші. При цьому, інвестору пред’являють "ліцензії" закордонних сумнівних організацій); 
  • агресивний маркетинг (сюди входить масштабна, яскрава, багатообіцяюча реклама, велика кількість позитивних відгуків на сайті компанії, рекомендації відомих блогерів, тощо); 
  • відсутність фізичного офісу; 
  • відсутня акредитація інвестора; 
  • підозрілі або неперевірені біографії менеджерів; 
  • відсутність підписаних документів; 
  • настійлива пропозиція залучати друзів родичів, знайомих; 
  • приховування права власності.

Повний список проєктів наведений на офіційній вебсторінці Комісії в розділі "Захист прав інвесторів". У разі відсутності інформації про певний сумнівний проєкт у зазначеному розділі, потенційні інвестори можуть самостійно проаналізувати його на предмет сумнівності, або звернутися з відповідним запитом до регулятора.

Що таке scam-проєкт?

Scam – так називають проекти, які втрачають довіру користувачів та закриваються, не виконавши зобов'язання перед інвесторами. У бізнесі це поняття асоціюється з компаніями, які порушують умови співробітництва.

Нагадаємо, раніше НКЦПФР включила до списку ненадійних інвестиційних проєктів ще п’ять кейсів. 

Автор:
Світлана Манько