Список сомнительных инвестиционных проектов пополнили еще пять кейсов

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку ( НКЦБФР ) включила в список ненадежных инвестиционных проектов еще 5 кейсов. Всего в перечне находится более 429 scam-проектов (от англ. scam — афера, обман).

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Отмечается, что список был дополнен следующими сомнительными проектами:

Quant AI ;

; RaceTrader ;

; Finalto Trading Limited ;

; Stockity ;

; ROLEXJT.

На что обратить внимание инвесторам

По информации НКЦБФР, наиболее распространенными признаками сомнительности проекта, которые должны насторожить инвесторов, являются:

большой процент гарантированной доходности (некоторые проекты предлагают доходность в 100%);

отсутствие соответствующих разрешений, регистрации в стране привлечения инвестиций и лицензий (проект не имеет никаких официальных регуляторных разрешений и лицензий в стране, где она привлекает деньги. При этом инвестору предъявляют "лицензии" зарубежных сомнительных организаций);

агрессивный маркетинг (сюда входит масштабная, яркая, многообещающая реклама, большое количество положительных отзывов на сайте компании, рекомендации известных блоггеров и т.п.);

отсутствие физического кабинета;

отсутствует аккредитация инвестора;

подозрительные или непроверенные биографии менеджеров;

отсутствие подписанных документов;

настойчивое предложение привлекать друзей родственников, знакомых;

сокрытие права собственности.

Полный список проектов приведен на официальном сайте Комиссии в разделе " Защита прав инвесторов ". В случае отсутствия информации об определенном сомнительном проекте в указанном разделе потенциальные инвесторы могут самостоятельно проанализировать его на предмет сомнительности или обратиться с соответствующим запросом к регулятору.

Что такое scam-проект?

Scam – так называют проекты, которые теряют доверие пользователей и закрываются, не выполнив обязательств перед инвесторами. В бизнесе это понятие ассоциируется с компаниями, нарушающими условия сотрудничества.

Напомним, ранее НКЦБФР включила в список ненадежных инвестиционных проектов еще пять кейсов.