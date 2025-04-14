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Список сомнительных инвестиционных проектов пополнили еще пять кейсов
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку ( НКЦБФР ) включила в список ненадежных инвестиционных проектов еще 5 кейсов. Всего в перечне находится более 429 scam-проектов (от англ. scam — афера, обман).
Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
Отмечается, что список был дополнен следующими сомнительными проектами:
- Quant AI;
- RaceTrader;
- Finalto Trading Limited;
- Stockity;
- ROLEXJT.
На что обратить внимание инвесторам
По информации НКЦБФР, наиболее распространенными признаками сомнительности проекта, которые должны насторожить инвесторов, являются:
- большой процент гарантированной доходности (некоторые проекты предлагают доходность в 100%);
- отсутствие соответствующих разрешений, регистрации в стране привлечения инвестиций и лицензий (проект не имеет никаких официальных регуляторных разрешений и лицензий в стране, где она привлекает деньги. При этом инвестору предъявляют "лицензии" зарубежных сомнительных организаций);
- агрессивный маркетинг (сюда входит масштабная, яркая, многообещающая реклама, большое количество положительных отзывов на сайте компании, рекомендации известных блоггеров и т.п.);
- отсутствие физического кабинета;
- отсутствует аккредитация инвестора;
- подозрительные или непроверенные биографии менеджеров;
- отсутствие подписанных документов;
- настойчивое предложение привлекать друзей родственников, знакомых;
- сокрытие права собственности.
Полный список проектов приведен на официальном сайте Комиссии в разделе " Защита прав инвесторов ". В случае отсутствия информации об определенном сомнительном проекте в указанном разделе потенциальные инвесторы могут самостоятельно проанализировать его на предмет сомнительности или обратиться с соответствующим запросом к регулятору.
Что такое scam-проект?
Scam – так называют проекты, которые теряют доверие пользователей и закрываются, не выполнив обязательств перед инвесторами. В бизнесе это понятие ассоциируется с компаниями, нарушающими условия сотрудничества.
Напомним, ранее НКЦБФР включила в список ненадежных инвестиционных проектов еще пять кейсов.