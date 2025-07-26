Клієнтам "Фрідом Фінанс" почнуть повертати заблоковані кошти

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) затвердила порядок повернення заблокованих активів, що належать клієнтам ТОВ "Фрідом Фінанс Україна".

Про це інформує Delo.ua з посиланням на НКЦПФР.

За словами голови Комісії Руслана Магомедова, запуск механізму очікується приблизно через 10 днів після офіційної юстиції нормативного акта.

"Це останній нормативний крок. Уже на початку наступного тижня ми оприлюднимо офіційну інструкцію для інвесторів "Фрідом Фінанс" — покроково, що робити й куди звертатися, та фіналізуємо перелік клієнтів, які підпадають під виплати", — наголосив Магомедов.

Він додав, що держава виконує зобов’язання перед інвесторами, а виплати – це вже завершення тривалого, технічно складного, але важливого процесу.

Затверджений комісією документ визначає:

хто саме буде здійснювати повернення активів — інвестиційні фірми, депозитарні установи або тимчасовий керівник;

порядок підтвердження прав на активи у випадках зміни даних клієнта або переходу прав до іншої особи;

створення списку осіб, яким буде відмовлено у включенні до переліку активів — зокрема, через зв’язки з підсанкційними структурами чи непрозору структуру власності;

механізм повернення коштів через банки відповідно до постанови НБУ №65.

Проєкт документа було схвалено НКЦПФР 3 червня 2025 року. Після обговорення з НДУ, РЦ та Нацбанком його доопрацювали. 8 липня остаточну редакцію узгодили з НБУ, а 25 липня документ був погоджений без зауважень і затверджений комісією.

Раніше очільник НКЦПФР припускав, що перші виплати клієнтам брокера "Фрідом Фінанс Україна", чиї кошти були заморожені після введення санкцій у жовтні 2022 року, можуть початися влітку цього року.

На рахунках компанії заблоковано 3,5 млрд грн

Зауважимо, що 19 жовтня 2022 року Рада національної безпеки і оборони (РНБО) ухвалила рішення запровадити санкції проти інвестиційної компанії "Фрідом Фінанс Україна" строком на п'ять років. Слідом за РНБО НКЦПФР зупинила компанії п'ять ліцензій, які давали їй право, зокрема, надавати брокерські послуги та проводити операції із цінними паперами.

Таких прецедентів на фінансовому ринку в Україні ще не було. В результаті склалася ситуація, коли кошти та цінні папери клієнтів були заблоковані на рахунках української юридичної особи, а механізму їх повернення законодавством не передбачалось.

Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк, протягом приблизно вже двох років заблоковано 12 748 рахунків у цінних паперах. 95% – фізичні особи.

Загальна вартість заблокованих на рахунках компанії активів становить 3,5 млрд грн.