НКЦБФР начинает выплаты заблокированных активов клиентам "Фридом Финанс"

Со 2 августа 2025 года вступает в силу официальный порядок возвращения активов клиентов компании "Фридом Финанс Украина".

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Как сообщил глава НКЦБФР Руслан Магомедов, начинаются реальные выплаты вкладчикам, которые долгое время ожидали возвращения своих средств. Магомедов подчеркнул, что этот процесс является не только исполнением юридической процедуры, но и актом восстановления справедливости, на который рассчитывали тысячи инвесторов.

"Впереди - самый ответственный этап. Комиссия будет внимательно контролировать выплаты, чтобы защита прав инвесторов была реализована не только на уровне процедур, но и на практике - до последнего шага", - отметил он.

Обращение о возврате активов станет возможным с понедельника, 4 августа. В зависимости от типа активов клиенты смогут подать заявления либо через депозитарные учреждения, либо непосредственно к временному управляющему компании.

Ранее НКЦБФР также обнародовала пошаговую инфографику с пояснениями для клиентов "Фридом Финанс Украина".

На счетах компании заблокировано 3,5 млрд грн

Отметим, что 19 октября 2022 года Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) принял решение ввести санкции против инвестиционной компании "Фридом Финанс Украина" сроком на пять лет.

Таких прецедентов на финансовом рынке в Украине еще не было. В результате сложилась ситуация, когда средства и ценные бумаги клиентов были заблокированы на счетах украинского юридического лица, а механизм их возврата законодательством не предусматривался.

Как сообщил народный депутат Ярослав Железняк, в течение примерно двух лет заблокировано 12 748 счетов в ценных бумагах. 95% – физические лица.

Общая стоимость заблокированных на счетах компании активов составляет 3,5 млрд. грн.