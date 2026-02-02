До 15 тисяч грн для ФОП та енергокредити під 0% бізнесу: як отримати нову допомогу від держави

Уряд запускає пакет енергетичної підтримки для малого бізнесу: протягом лютого–березня підприємці зможуть отримати одноразову грошову допомогу та скористатися безвідсотковими кредитами на закупівлю енергообладнання для стабільної роботи в умовах відключень світла.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення прем’єр-міністерки Юлії Свириденко.

Разова енергодопомога від 7 500 до 15 000 грн

ФОПи 2–3 груп, які мають щонайменше одного найманого працівника, можуть отримати одноразову безповоротну фінансову допомогу від 7 500 до 15 000 грн — залежно від кількості працівників.

Хто може отримати допомогу

Подати заяву можуть підприємці, які відповідають таким умовам:

ФОП 2 або 3 групи спрощеної системи оподаткування;

зареєстровані не пізніше 1 грудня 2025 року;

мають хоча б одного найманого працівника;

не мають заборгованості зі сплати ЄСВ;

працюють у соціально важливих сферах.

Куди можна використати кошти:

п ридбання або ремонт генераторів та іншого енергообладнання;

акумулятори, інвертори, зарядні станції, сонячні панелі та комплектуючі;

пальне для генераторів;

оплату електроенергії для автономної роботи під час відключе нь.

Яка сума допомоги?

Розмір допомоги прямо залежить від офіційно працевлаштованих осіб у вашій команді:

1 працівник — 7 500 грн

2 працівники — 9 000 грн

3 працівники — 10 500 грн

4 працівники — 12 000 грн

5 працівників — 13 500 грн

6 та більше працівників — 15 000 грн

Як зазначила Свириденко, дані перевіряються автоматично, кошти зараховуються на "Дія.Картку" через п’ять банків, які долучилися до програми: Приватбанк, Sense Bank, Банк Кредит Дніпро, А-банк та monobank.

Енергокредит під 0% на енергообладнання

Крім того українські підприємці можуть отримати до 10 млн грн пільгового кредитування під 0% річних у межах програми "Доступні кредити 5–7–9". Різницю банкам компенсує держава через Фонд розвитку підприємництва. Кредит надається до 3 років.

Хто може взяти енергокредит

Мікро-, малий та середній бізнес (включно з ФОП).

Для ФОП з доходом до 50 млн грн застава не потрібна (тільки поручитель).

Щоб отримати кредит, необхідно відповідати критеріям програми "Доступні кредити 5–7–9", подати заявку до банку-партнера програми, пройти оцінку та отримати рішення банку.

Куди можна використати кошти:

Кошти можна спрямувати на генераційне обладнання — когенераційні установки, дизельні, бензинові та газові генератори.

Прийом заявок уже розпочали 17 банків-партнерів, інші банки долучатимуться до програми найближчим часом.

Загалом кредитування здійснюватиметься через 43 банки по всій країні, а заявки на енергокредити розглядатимуться пріоритетно, зазначила очільниця уряду.

Нагадаємо, кілька днів тому партія з 76 аварійних генераторів зі стратегічних резервів ЄС прибула до Києва для відновлення електропостачання в українських населених пунктах.