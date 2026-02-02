- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
До 15 тысяч грн для ФЛП и энергокредиты под 0% бизнесу: как получить новую помощь от государства
Правительство запускает пакет энергетической поддержки для малого бизнеса: в течение февраля-марта предприниматели смогут получить единовременную денежную помощь и воспользоваться беспроцентными кредитами на закупку энергооборудования для стабильной работы в условиях отключения света.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение премьер-министра Юлии Свириденко.
Разовая энергопомощь от 7 500 до 15 000 грн
ФЛП 2–3 групп, имеющих по меньшей мере одного наемного работника, могут получить одноразовую безвозвратную финансовую помощь от 7 500 до 15 000 грн — в зависимости от количества работников.
Кто может получить помощь
Подать заявление могут предприниматели, которые отвечают следующим условиям:
- ФЛП 2 или 3 группы упрощенной системы налогообложения;
- зарегистрированы не позднее 1 декабря 2025;
- имеют хотя бы одного наемного работника;
- не имеют задолженности по уплате ЕСВ;
- работают в социально важных областях.
Куда можно использовать средства:
- приобретение или ремонт генераторов и другого энергооборудования;
- аккумуляторы, инверторы, зарядные станции, солнечные панели и комплектующие;
- горючее для генераторов;
- оплату электроэнергии для автономной работы во время отключений .
Какая сумма пособия?
Размер помощи напрямую зависит от официально трудоустроенных лиц в вашей команде:
- 1 работник - 7 500 грн
- 2 работника - 9 000 грн
- 3 работника - 10 500 грн
- 4 работника - 12 000 грн
- 5 работников - 13 500 грн
- 6 и более работников - 15 000 грн
Как отметила Свириденко, данные проверяются автоматически, средства зачисляются на "Дія.Карту" через пять присоединившихся к программе банков: Приватбанк, Sense Bank, Банк Кредит Дніпро, А-банк и monobank.
Энергокредит под 0% на энергооборудование
Кроме того, украинские предприниматели могут получить до 10 млн грн льготного кредитования под 0% годовых в рамках программы "Доступные кредиты 5–7–9". Разницу банкам компенсирует государство через Фонд развития предпринимательства. Кредит предоставляется до 3 лет.
Кто может взять энергокредит
- Микро-, малый и средний бизнес (включая ФЛП).
- Для ФЛП с доходом до 50 млн грн залог не требуется (только поручитель).
- Чтобы получить кредит, необходимо соответствовать критериям программы "Доступные кредиты 5–7–9", подать заявку в банк-партнер программы, пройти оценку и получить решение банка.
Куда можно использовать средства:
Денежные средства можно направить на генерационное оборудование — когенерационные установки, дизельные, бензиновые и газовые генераторы.
Прием заявок уже приступили к 17 банкам-партнерам, другие банки будут присоединяться к программе в ближайшее время.
В целом кредитование будет осуществляться через 43 банка по всей стране, а заявки на энергокредиты будут рассматриваться приоритетно, отметила глава правительства.
Напомним, несколько дней назад партия из 76 аварийных генераторов по стратегическим резервам ЕС прибыла в Киев для возобновления электроснабжения в украинских населенных пунктах.