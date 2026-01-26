Запланована подія 2

НДС для ФЛП с доходом до 1 миллиона: Рада бизнес-омбудсмена предупредил о рисках инициативы

Совет бизнес-омбудсмена раскритиковал введение НДС для ФЛП с доходом до 1 миллиона

Инициатива ввести НДС для ФЛП с доходом до 1 миллиона в текущем виде может стать критическим бременем для малого и микробизнеса в Украине. Такие изменения создают предпринимателям непосильные административные издержки и риск полной остановки деятельности.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Рада бизнес-омбудсмена.

Почему это рискованно?

Отмечается, что предложенный законопроект автоматически предполагает, что упрощенцы подвержены схемам и злоупотреблениям, без каких-либо статистических подтверждений. В Совете бизнес-омбудсмена подчеркивают, что это противоречит принципу презумпции добросовестности и подрывает доверие между государством и бизнесом. Там убеждены, что борьба с нарушителями должна вестись точечными таргетированными инструментами, а не становиться проблемой для всей прослойки плательщиков (37,5% всех упрощенцев).

Также государство утверждает, что расходы предпринимателей на НДС-комплаенс составят 2751 грн в год. Однако реальные исследования показывают, что НДС-комплаенс для таких предпринимателей может стоить более чем в 40 раз больше – около 120 000 грн в год, а именно

  • на бухгалтеров,
  • заполнение новых форм отчетности,
  • время на изучение законодательства,
  • урегулирование новых проблемных вопросов и т.д.
Кроме того, из-за обязанности регистрации накладных новые плательщики попадут под действие мониторинговой системы НДС, которая может оказаться существенным препятствием для повседневной деятельности.

"Для малого бизнеса статус рискового — это фактическая остановка деятельности, а отсутствие регистрации "входной" налоговой накладной лишит оборотных средств на длительное время. Соответственно, потенциальные расходы малого предпринимателя на сопровождение СМКОР-вопросов могут оказаться слишком большим административным обременением и не дать ожидаемых поступлений в бюджет", - подчеркивают в ведомстве.

Цифры, о которых молчат

Эксперты напоминают, что порог в 1 миллион гривен не менялся с 2015 года, поэтому решение не учитывает инфляцию за 11 лет. Самое простое сравнение – по курсу валют 1 января 2015 года, когда и был введен этот порог, 1 млн грн составил $63,4 тыс., а по курсу на 1 января 2026 года – $23,6 тыс., то есть за это время гривня обесценилась почти в три раза.

Поэтому сегодня эквивалентный порог с учетом инфляции должен составлять около 4 миллионов гривен.

Что предлагают

В Раде бизнес-омбудсмена предлагают провести аудит СМКОР и проанализировать, как блокирование накладных повлияет на новых плательщиков, прежде чем внедрять изменения

Также эксперты считают целесообразным поднять порог регистрации до экономически обоснованного уровня, учитывая инфляцию за 11 лет, и внедрять изменения постепенно, чтобы избежать шоковой нагрузки на экономику.

Напомним, визит главы МВФ Кристаллины Георгиевой в Киев снова актуализировал вопрос налоговой реформы. Одно из ключевых требований Фонда – введение обязательного НДС для физических лиц-предпринимателей.

Ранее сообщалось, что принятие решения об уплате НДС ФЛПами с оборотом от 1 млн гривен будет происходить при условии улучшения и упрощения администрирования.

Однако экспертно-аналитический центр BRDO (Офис эффективного регулирования) предостерегает: текущий план правительства с порогом в 1 млн. грн. может привести к закрытию или тенизации четверти малых предпринимателей в сфере услуг.

Светлана Манько