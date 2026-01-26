Запланована подія 2

ПДВ для ФОПів з доходом до 1 мільйона: Рада бізнес-омбудсмена попередила про ризики ініціативи

Рада бізнес-омбудсмена розкритикувала введення ПДВ для ФОПів з доходом до 1 мільйона

Ініціатива запровадити ПДВ для ФОПів з доходом до 1 мільйона в поточному вигляді може стати критичним тягарем для малого та мікробізнесу в Україні. Такі зміни створюють підприємцям непосильні адміністративні витрати та ризик повної зупинки діяльності.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Рада бізнес-омбудсмена.

Чому це ризиковано?

Зазначається, що запропонований законопроєкт автоматично припускає, що спрощенці схильні до схем і зловживань, без жодних статистичних підтверджень. У Раді бізнес-омбудсмена наголошують, що це суперечить принципу презумпції добросовісності та підриває довіру між державою та бізнесом. Там переконані, що боротьба з порушниками має вестися точковими таргетованими інструментами, а не ставати проблемою для цілого прошарку платників (37,5% усіх спрощенців).

Також держава стверджує, що витрати підприємців на ПДВ-комплаєнс складуть 2 751 грн на рік. Проте реальні дослідження показують, що ПДВ-комплаєнс для таких підприємців може вартувати більш ніж у 40 разів більше - близько 120 000 грн на рік, а саме

  • на бухгалтерів, 
  • заповнення нових форм звітності, 
  • час на вивчення законодавства, 
  • врегулювання нових проблемних питань, тощо.
Крім того, через обов'язок реєстрації накладних нові платники потраплять під дію моніторингової системи ПДВ, яка може стати суттєвою перешкодою для повсякденної діяльності.

"Для малого бізнесу статус ризикового — це фактична зупинка діяльності, а відсутність реєстрації "вхідної" податкової накладної позбавить оборотних коштів на тривалий час. Відповідно, потенційні витрати малого підприємця на супровід СМКОР-питань може виявитись надто великим адміністративним обтяженням та не дати очікуваних надходжень до бюджету", - наголошують у Раді бізнес-омбудсмена.

Цифри, про які мовчать

Експерти нагадують, що поріг у 1 мільйон гривень не змінювався з 2015 року, тому рішення не враховує інфляцію за 11 років. Найпростіше порівняння - за курсом валют 1 січня 2015 року, коли і був введений цей поріг, 1 млн грн становив $63,4 тис., а за курсом на 1 січня 2026 року — $23,6 тис., тобто за цей час гривня знецінилась майже втричі.

Тому сьогодні еквівалентний поріг, з урахуванням інфляції, має становити близько 4 мільйонів гривень.

Що пропонують

У Раді бізнес-омбудсмена пропонують провести аудит СМКОР та проаналізувати, як блокування накладних вплине на нових платників, перш ніж впроваджувати зміни

Також експерти вважають за доцільне підняти поріг реєстрації до економічно обґрунтованого рівня, врахувавши інфляцію за 11 років, і впроваджувати зміни поступово, щоб уникнути шокового навантаження на економіку

Нагадаємо, візит очільниці МВФ Крісталіни Георгієвої до Києва знову актуалізував питання податкової реформи. Одна з ключових вимог Фонду — запровадження обов’язкового ПДВ для фізичних осіб-підприємців.

Раніше повідомлялося, що ухвалення рішення стосовно сплати ПДВ ФОПами з оборотом від 1 млн гривень відбуватиметься за умови покращення та спрощення адміністрування.

Проте експертно-аналітичний центр BRDO (Офіс ефективного регулювання) застерігає: поточний план уряду з порогом в 1 млн грн може призвести до закриття або тінізації чверті малих підприємців у сфері послуг. 

Автор:
Світлана Манько