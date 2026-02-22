МВФ рассмотрит новую четырехлетнюю программу кредитования Украины на $8,1 млрд

Совет директоров Международный валютный фонд будет заседать 26 февраля, чтобы рассмотреть программу финансовой поддержки Украины на четыре года на сумму 8,1 миллиарда долларов.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Вloomberg.

По данным источников, знакомых с процессом, фонд намерен одобрить новый пакет помощи, который еще в ноябре был согласован на уровне персонала с Киевом.

Ранее МВФ требовал от Украины представления законопроекта о налоге, который был непопулярн среди населения, но от этого требования отказались.

В начале февраля фонд подтвердил, что Украина выполнила все условия, необходимые для принятия решения советом директоров.

Напомним, Украина выполнила все предварительные условия МВФ для утверждения новой программы на $8,1 млрд. Отмечается, что в случае одобрения программа заменит действующую договоренность с МВФ на 15,5 млрд долларов и будет направлена на поддержку макроэкономической стабильности Украины и финансирование государственных расходов в пятом году полномасштабной войны России против Украины.