Украина выполнила все предварительные условия МВФ для утверждения новой программы
Совет директоров Международного валютного фонда в ближайшие дни должен рассмотреть новое соглашение о кредитной программе для Украины на 8,1 млрд долларов.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что в случае одобрения программа заменит действующую договоренность с МВФ на 15,5 млрд. долларов и будет направлена на поддержку макроэкономической стабильности Украины и финансирование государственных расходов в условиях пятого года полномасштабной войны России против Украины.
Спикер МВФ Джули Козак заявила, что Украина выполнила предварительные условия, необходимые для продвижения запроса на новую программу. В частности, речь идет о представлении законопроекта о Трудовом кодексе и принятии бюджета.
В МВФ также оценили, что экономический рост Украины в 2025 году может составить менее 2%, поскольку война продолжает оказывать давление на экономику и бюджет.
"Российское вторжение продолжает наносить серьезный удар по украинцам и экономике", - отметила Козак.
Она добавила, что МВФ видит признаки сбоев в экономической деятельности из-за масштабных атак на энергетическую и логистическую инфраструктуру и внимательно следит за ситуацией.
МВФ предполагает, что война закончится в 2026 году. Но есть негативный сценарий — война будет продолжаться до 2028 года.
МВФ отменил предварительные условия
Напомним, МВФ принял решение отменить предварительные условия (prior actions) для новой кредитной программы Украины объемом $8,1 млрд. Речь идет о требованиях по введению НДС для ФЛП, пошлин на международные посылки, налогообложению цифровых платформ и продлению военного сбора.
Первоначальный план законопроекта заключался в том, чтобы установить налог на добавленную стоимость (НДС) для самозанятых предпринимателей (ФЛП) с годовым доходом более одного миллиона гривен. Этой лазейкой активно пользуются крупные компании и сети ресторанов для уменьшения налоговых выплат.
Все налоговые и таможенные изменения, которые больше не являются prior actions, станут структурными маяками для последующего пересмотра программы. Они будут объединены в один законопроект под названием Beautiful Tax Bill.
Документ будет предусматривать:
- введение НДС для ФЛП (с повышением порога с 1 млн до 4 млн грн),
- налогообложение цифровых платформ (так называемый " налог на OLX "),
- изменения пошлины на посылки ,
- продление 5% военного сбора.
О программе МВФ
Украина и МВФ достигли договоренностей на уровне персонала о новую программу поддержки на $8,1 млрд в четыре года.
Официально утвердить программу должен еще Исполнительный совет МВФ.
По оценкам МВФ, финансовый разрыв Украины в 2026-2029 годах составит около $136,5 млрд, из которых $63 млрд - в 2026-2027 годах, даже с учетом уже подтвержденной международной помощи.