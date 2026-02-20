Украина выполнила все предварительные условия МВФ для утверждения новой программы

Совет директоров Международного валютного фонда в ближайшие дни должен рассмотреть новое соглашение о кредитной программе для Украины на 8,1 млрд долларов.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что в случае одобрения программа заменит действующую договоренность с МВФ на 15,5 млрд. долларов и будет направлена на поддержку макроэкономической стабильности Украины и финансирование государственных расходов в условиях пятого года полномасштабной войны России против Украины.

Спикер МВФ Джули Козак заявила, что Украина выполнила предварительные условия, необходимые для продвижения запроса на новую программу. В частности, речь идет о представлении законопроекта о Трудовом кодексе и принятии бюджета.

В МВФ также оценили, что экономический рост Украины в 2025 году может составить менее 2%, поскольку война продолжает оказывать давление на экономику и бюджет.

"Российское вторжение продолжает наносить серьезный удар по украинцам и экономике", - отметила Козак.

Она добавила, что МВФ видит признаки сбоев в экономической деятельности из-за масштабных атак на энергетическую и логистическую инфраструктуру и внимательно следит за ситуацией.

МВФ предполагает, что война закончится в 2026 году. Но есть негативный сценарий — война будет продолжаться до 2028 года.

МВФ отменил предварительные условия

Напомним, МВФ принял решение отменить предварительные условия (prior actions) для новой кредитной программы Украины объемом $8,1 млрд. Речь идет о требованиях по введению НДС для ФЛП, пошлин на международные посылки, налогообложению цифровых платформ и продлению военного сбора.

Первоначальный план законопроекта заключался в том, чтобы установить налог на добавленную стоимость (НДС) для самозанятых предпринимателей (ФЛП) с годовым доходом более одного миллиона гривен. Этой лазейкой активно пользуются крупные компании и сети ресторанов для уменьшения налоговых выплат.

Все налоговые и таможенные изменения, которые больше не являются prior actions, станут структурными маяками для последующего пересмотра программы. Они будут объединены в один законопроект под названием Beautiful Tax Bill.

Документ будет предусматривать:

введение НДС для ФЛП (с повышением порога с 1 млн до 4 млн грн),

налогообложение цифровых платформ (так называемый " налог на OLX "),

изменения пошлины на посылки ,

продление 5% военного сбора.

О программе МВФ

Украина и МВФ достигли договоренностей на уровне персонала о новую программу поддержки на $8,1 млрд в четыре года.

Официально утвердить программу должен еще Исполнительный совет МВФ.

По оценкам МВФ, финансовый разрыв Украины в 2026-2029 годах составит около $136,5 млрд, из которых $63 млрд - в 2026-2027 годах, даже с учетом уже подтвержденной международной помощи.