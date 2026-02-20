Україна виконала всі попередні умови МВФ для затвердження нової програми на $8,1 млрд

Рада директорів Міжнародного валютного фонду найближчими днями має розглянути нову угоду щодо кредитної програми для України на 8,1 млрд доларів.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що у разі схвалення програма замінить чинну домовленість з МВФ на 15,5 млрд доларів і буде спрямована на підтримку макроекономічної стабільності України та фінансування державних видатків в умовах п’ятого року повномасштабної війни Росії проти України.

Речниця МВФ Джулі Козак заявила, що Україна виконала попередні умови, необхідні для просування запиту на нову програму. Зокрема, йдеться про подання законопроєкту щодо Трудового кодексу та ухвалення бюджету.

У МВФ також оцінили, що економічне зростання України у 2025 році може становити менш як 2%, оскільки війна продовжує тиснути на економіку й бюджет.

"Російське вторгнення продовжує завдавати серйозного удару по українцям та економіці", — зазначила Козак.

Вона додала, що МВФ бачить ознаки збоїв в економічній діяльності через масштабні атаки на енергетичну та логістичну інфраструктуру і уважно стежить за ситуацією.

МВФ передбачає, що війна закінчиться 2026 року. Але є негативний сценарій — війна триватиме до 2028 року.

МВФ скасував попередні умови

Нагадаємо, МВФ ухвалив рішення скасувати попередні умови (prior actions) для нової кредитної програми України обсягом $8,1 млрд. Йдеться про вимоги щодо запровадження ПДВ для ФОПів, мит на міжнародні посилки, оподаткування цифрових платформ та продовження військового збору.

Початковий план законопроєкту полягав у тому, щоб встановити податок на додану вартість (ПДВ) для самозайнятих підприємців (ФОП) з річним доходом понад один мільйон гривень. Цією лазівкою активно користуються великі компанії та мережі ресторанів для зменшення податкових виплат.

Усі податкові та митні зміни, які більше не є prior actions, стануть структурними маяками для наступного перегляду програми. Вони будуть об’єднані в один законопроєкт під назвою Beautiful Tax Bill.

Документ передбачатиме:

запровадження ПДВ для ФОПів (з підвищенням порогу з 1 млн до 4 млн грн),

оподаткування цифрових платформ (так званий "податок на OLX"),

зміни щодо мит на посилки,

продовження 5% військового збору.

Про програму МВФ

Україна та МВФ досягли домовленостей на рівні персоналу про нову програму підтримки на $8,1 млрд на чотири роки.

Офіційно затвердити програму повинна ще Виконавча рада МВФ.

За оцінками МВФ, фінансовий розрив України у 2026–2029 роках становитиме близько $136,5 млрд, з яких $63 млрд — у 2026–2027 роках, навіть з урахуванням вже підтвердженої міжнародної допомоги.