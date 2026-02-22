Запланована подія 2

МВФ розгляне нову чотирирічну програму кредитування України на $8,1 млрд

МВФ розгляне нову чотирирічну програму для України / Shutterstock

Рада директорів Міжнародний валютний фонд засідатиме 26 лютого, щоб розглянути програму фінансової підтримки України на 4 роки на суму 8,1 мільярда доларів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Вloomberg.

За даними джерел, знайомих із процесом, фонд має намір схвалити новий пакет допомоги, який ще у листопаді був узгоджений на рівні персоналу з Києвом.

Раніше МВФ вимагав від України подання законопроекту про податок, який був непопулярний серед населення, але від цієї вимоги відмовилися.

На початку лютого фонд підтвердив, що Україна виконала всі умови, необхідні для ухвалення рішення радою директорів.

Нагадаємо, Україна виконала всі попередні умови МВФ для затвердження нової програми на $8,1 млрд. Зазначається, що у разі схвалення програма замінить чинну домовленість з МВФ на 15,5 млрд доларів і буде спрямована на підтримку макроекономічної стабільності України та фінансування державних видатків в умовах п’ятого року повномасштабної війни Росії проти України.

