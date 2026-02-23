Передчуття фінансової трагедії. У квітні можуть виникнути проблеми з фінансуванням видатків - Гетмацев

Україна може зіткнутися з дефіцитом коштів для фінансування видатків уже у квітні, а ухвалення ключових податкових рішень гальмується через відсутність узгодженої позиції між урядом і парламентом. Голова Комітет Верховної Ради з питань фінансової, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що ситуація з ухваленням критично важливих фінансових рішень залишається складною, а частина політиків не усвідомлює масштабу бюджетних ризиків.

Як інформує Delo.ua, про це він розповів в інтерв’ю "Форбс".

За його словами, уже зараз держава використовує кошти, заплановані на друге півріччя, і без нових надходжень навесні може виникнути проблема з фінансуванням видатків.

"Не у всіх колег (не тільки з Ради, але і з уряду) є передчуття фінансової трагедії. Воно є в мене", - сказав він.

Йдеться, зокрема, про так званий законопроєкт Big Beautiful Bill, який має об’єднати низку структурних маяків програми з Міжнародний валютний фонд — оподаткування цифрових платформ, скасування пільг на імпортні посилки до 150 євро, перехід частини ФОПів на ПДВ та закріплення ставки військового збору на рівні 5%. Документ парламент розглядатиме лише після його подання урядом.

Комітет, за словами Гетманцева, вже рекомендував законодавчу ініціативу щодо оподаткування цифрових платформ до ухвалення, однак збір голосів у залі — відповідальність керівництва фракції Слуга народу, зокрема Андрій Мотовиловець та Давид Арахамія.

Він також розкритикував непослідовність урядової політики: з одного боку Кабмін погоджує з МВФ податкові зміни, включно з можливим запровадженням ПДВ для ФОПів, а з іншого — розширює програму "національного кешбеку", яку назвав неефективною.

У МВФ, за словами депутата, позиція незмінна: усі погоджені маяки є обов’язковими до виконання, навіть якщо їхній статус у програмі змінюється.

Гетманцев наголосив, що без чіткої комунікації уряду з парламентом і суспільством ухвалення необхідних рішень затягуватиметься, тоді як поточна фінансова ситуація є значно складнішою, ніж у попередні роки.