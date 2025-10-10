"Укренерго" про наслідки масованої атаки РФ: Найскладнішою ситуація є у Києві та п'яти областях

Унаслідок масштабної ракетно-дронової атаки, яку здійснила РФ у ніч проти 10 жовтня, є пошкодження енергетичних об’єктів у кількох областях. Це спричинило знеструмлення значної кількості споживачів. Найскладнішою є ситуація у столиці, а також у Київській, Харківській, Сумській, Полтавській та Чернігівській областях.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення "Укренерго".

"Для стабілізації ситуації в енергосистемі – у частині названих регіонів, а також у Запорізькій та Дніпропетровській областях запроваджені аварійні відключення. Через наслідки попередніх ворожих обстрілів – на Чернігівщині місцевим обленерго запроваджений графік погодинних відключень обсягом однієї черги", – пише пресслужба енергетичної компанії.

У повідомленні йдеться, що аварійно-відновлювальні роботи тривають у кожному з регіонів, що постраждав від ворожих атак.

В "Укренерго" наголошують, що споживання електроенергії залишається високим та загалом відповідає сезонним показникам. Причина – утримання хмарної погоди на всій території України.

"Це зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне зростання рівня енергоспоживання із загальної мережі... Зберігається необхідність ощадливого енергоспоживання", – додали в компанії.

Один з найбільших ударів по обʼєктах енергетики

Президент Володимир Зеленський повідомив, що внаслідок атаки росіян є пошкодження в енергетичних мережах і комунальних системах у Києві та дев'яти областях – Київській, Донецькій, Дніпропетровській, Чернігівській, Черкаській, Харківській, Сумській, Полтавській та Одеській. За словами глави держави, ворог запустив понад 450 дронів і більш ніж три десятки ракет.

Частково немає води і світла. У Києві через проблеми зі електроенергією метрополітен обмежив рух.

Як розповіли у ДТЕК, Росія атакувала теплоелектростанції компанії, внаслідок чого серйозно пошкоджено обладнання.

Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко розповіла, що провела нараду з ключовими міністерствами, державними енергокомпаніями та усіма, хто відповідальний за хід відновлювальних робіт. За її словами, є суттєві пошкодження енергетичної інфраструктури. У Київській, Полтавській, Харківській та Сумській областях діють графіки аварійних відключень та спеціальні графіки.

У столиці та Кіровоградській області очікується повне відновлення водопостачання до кінця дня. Щодо енергопостачання в столиці — вже заживлена критична інфраструктура.

Українців закликають раціонально використовувати електроенергію, щоб знизити навантаження на систему.

Оновлено о 12:00. Глава МВС Ігор Клименко повідомив, що росіяни масовано атакували вісім регіонів та Київ. Загинула дитина, поранені понад 20 людей. Під ударом ворога були енергетика, цивільна інфраструктура, житлові будинки.

За його словами, тривають роботи з ліквідації наслідків обстрілів на Київщині, Запоріжжі, Дніпропетровщині, Кіровоградщині, Черкащині та Чернігівщині.

Клименко розповів, що залучено понад 1200 фахівців ДСНС та 200 одиниць спеціалізованої техніки. Визначені резерви: ще близько 1000 рятувальників та 200 одиниць техніки. У разі ускладнення ситуації їх будуть доправляти на місця ліквідації.

На об'єктах із підвищеним ризиком небезпеки рятувальники використовують роботизовану техніку та дистанційні піноутворювачі. Через повторні загрози гасіння пожеж ускладнюється, додав міністр.