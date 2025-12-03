Опалювальний сезон запущено: в Україні працює 99% котелень, підключено майже 100% житлового фонду

В Україні станом на 3 грудня опалювальний сезон повністю запущено, попри виклики, пов'язані з повномасштабною війною. По всій країні працює понад 99% котелень.

Як пише Delo.ua, про це на брифінгу в "Укрінформі" заявив заступник міністра розвитку громад та територій Костянтин Ковальчук.

Він уточнив, що загалом в усіх областях до опалення підключено 99,7% соціальних об'єктів та 99% житлових будинків.

Заступник міністра особливо наголосив, що опалювальний сезон успішно стартував в усіх прифронтових областях.

При цьому основний акцент під час підготовки до зими у цих громадах був зроблений на забезпеченні альтернативною генерацією об'єктів критичної та соціальної інфраструктури, що є життєво важливим в умовах постійних обстрілів.

Як приклад успішної підготовки було наведено Кривий Ріг, де вдалося вчасно розпочати опалювальний сезон завдяки масштабним ремонтним роботам. У місті було замінено понад 100 км тепломереж, і наразі теплом забезпечено 99,1% будинків.

Раніше міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба заявляв, що завдяки підготовці, проведеній упродовж літа й осені, вдалося забезпечити роботу систем опалення в усіх регіонах.

Нижчий відсоток підключення у південних областях, де дозволяють погодні умови. Особлива увага — прифронтовим територіям, де теплопостачання здійснюється під постійним тиском російських атак.

Нагадаємо, з 28 жовтня 13 областей України розпочали поступове підключення теплопостачання до житлових будинків. З 29 жовтня тепло почали давати в київські житлові будинки.