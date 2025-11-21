Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,15

+0,06

EUR

48,52

--0,22

Готівковий курс:

USD

42,38

42,28

EUR

49,10

48,90

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Попри атаки РФ, 96% будинків з теплом: опалювальний сезон триває – Кулеба

опалення
Опалення забезпечено майже по всій країні / Depositphotos

В Україні станом на 21 листопада централізованим теплопостачанням забезпечено 68 357 будинків, що складає 96% житлового фонду, попри постійні атаки РФ.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства розвитку громад та територій України.

Зазначається, щоб працюють 17 163 котельні — це майже 98% від тих, що були підготовлені до початку сезону.

Опалення в соціальній сфері

Опалюється понад 98% об’єктів соціальної сфери (24 149 закладів), зокрема:

  • 11 257 закладів освіти;
  • 8 972 дошкільні заклади;
  • 3 920 закладів охорони здоров’я.

Міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба підкреслив, що завдяки підготовці, проведеній упродовж літа й осені, вдалося забезпечити роботу систем опалення в усіх регіонах.

"Ми входимо в період стійкого похолодання, тому для нас критично важливо, щоб українці отримували тепло без затримок. Координуємо та тримаємо на контролі це питання із ОВА та органами місцевого самоврядування. Нижчий відсоток підключення у південних областях, де дозволяють погодні умови. Особлива увага — прифронтовим територіям, де теплопостачання здійснюється під постійним тиском російських атак", — повідомив міністр.

Нагадаємо, з 28 жовтня 13 областей України розпочали поступове підключення теплопостачання до житлових будинків. З 29 жовтня тепло почали давати в київські житлові будинки.

Автор:
Тетяна Бесараб