Попри атаки РФ, 96% будинків з теплом: опалювальний сезон триває – Кулеба

В Україні станом на 21 листопада централізованим теплопостачанням забезпечено 68 357 будинків, що складає 96% житлового фонду, попри постійні атаки РФ.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства розвитку громад та територій України.

Зазначається, щоб працюють 17 163 котельні — це майже 98% від тих, що були підготовлені до початку сезону.

Опалення в соціальній сфері

Опалюється понад 98% об’єктів соціальної сфери (24 149 закладів), зокрема:

11 257 закладів освіти;

8 972 дошкільні заклади;

3 920 закладів охорони здоров’я.

Міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба підкреслив, що завдяки підготовці, проведеній упродовж літа й осені, вдалося забезпечити роботу систем опалення в усіх регіонах.

"Ми входимо в період стійкого похолодання, тому для нас критично важливо, щоб українці отримували тепло без затримок. Координуємо та тримаємо на контролі це питання із ОВА та органами місцевого самоврядування. Нижчий відсоток підключення у південних областях, де дозволяють погодні умови. Особлива увага — прифронтовим територіям, де теплопостачання здійснюється під постійним тиском російських атак", — повідомив міністр.

Нагадаємо, з 28 жовтня 13 областей України розпочали поступове підключення теплопостачання до житлових будинків. З 29 жовтня тепло почали давати в київські житлові будинки.