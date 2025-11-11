Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,96

--0,02

EUR

48,54

+0,04

Готівковий курс:

USD

42,10

42,01

EUR

48,95

48,79

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Опалювальний сезон. У Міненерго кажуть, що вугілля і мазуту накопичено із перевищенням плану

Микола Колісник
Колісник підтвердив, що підготовка до зими була комплексною / Міненерго

У межах підготовки та стабільного проходження осінньо-зимового періоду 2025-2026 років Україна накопичила вугілля та мазуту більше, ніж було заплановано.

 Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міненерго.

"Проведено аварійно-відновлювальні роботи на об’єктах генерації і передачі, досягнуто запланованого рівня природного газу в ПСГ на рівні 13,2 млрд кубічних метрів, ми вийшли навіть на 13,3 млрд. Також вугілля і мазуту накопичено у понадзапланованих об’ємах", – зазначив заступник міністра енергетики Микола Колісник під час брифінгу, в якому також взяли участь представники Мінрегіону та НЕК "Укренерго".

Попри успішну підготовку, заступник міністра підкреслив, що ситуація в енергосистемі України залишається складною. Це безпосередньо пов’язано із триваючими російськими прицільними атаками по об’єктах української енергетичної інфраструктури.

Енергетики у цілодобовому режимі працюють над відновленням електропостачання та підключення об’єктів до резервних схем живлення.

Водночас у прифронтових регіонах робота аварійно-ремонтних бригад ускладнюється через безперервні російські обстріли цивільної енергетичної інфраструктури.

Як повідомляла міністерка енергетики Світлана Гринчук, на початок опалювального сезону Україна повинна була накопичити у сховищах 13,2 млрд куб. м газу, з яких 4,6 млрд куб. м мали становити імпортні обсяги.

Автор:
Тетяна Бесараб