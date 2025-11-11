Запланована подія 2

Отопительный сезон. В Минэнерго говорят, что уголь и мазут накоплен с превышением плана

Колесник подтвердил, что подготовка к зиме была комплексной / Минэнерго

В рамках подготовки и стабильного прохождения осенне-зимнего периода 2025-2026 годов Украина накопила угля и мазута больше, чем было запланировано.

об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

"Проведены аварийно-восстановительные работы на объектах генерации и передачи, достигнуты запланированный уровень природного газа в ПХГ на уровне 13,2 млрд кубических метров, мы вышли даже на 13,3 млрд. Также уголь и мазута накоплены в сверхзапланированных объемах", - отметил заместитель министра. представители Минрегиона и НЭК "Укрэнерго".

Несмотря на успешную подготовку, замминистра подчеркнул, что ситуация в энергосистеме Украины остается сложной. Это напрямую связано с продолжающимися российскими прицельными атаками по объектам украинской энергетической инфраструктуры.

Энергетики в круглосуточном режиме работают над восстановлением электроснабжения и подключение объектов к резервным схемам питания.

В то же время в прифронтовых регионах работа аварийно-ремонтных бригад усложняется из-за непрерывных российских обстрелов гражданской энергетической инфраструктуры.

Как сообщала министр энергетики Светлана Гринчук, к началу отопительного сезона Украина должна была накопить в хранилищах 13,2 млрд куб. м газа, из которых 4,6 млрд куб. м должны составлять импортные объемы.

Автор:
Татьяна Бессараб