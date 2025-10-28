Запланована подія 2

Україна знайшла гроші на 70% імпортного газу: Зеленський розповів, коли розпочнеться опалювальний сезон

Зеленський
Зеленський назвав дату старту опалювального сезону / Офіс президента

Україні вдалося домовитися про 70% коштів, необхідних для фінансування імпорту газу під час опалювального сезону.

Як пише Delo.ua, посилаючись на Укрінформ, про це заявив президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами.

За його словами, наразі можливості щодо газу залежать виключно від фінансового забезпечення імпорту. Він наголосив, що газ є важливою основою для опалення, і заявив, що 70% необхідної суми на закупівлю газу вже знайдено. Президент також запевнив, що уряд повністю забезпечить необхідну суму.  

Зеленський також запевнив, що опалювальний сезон в Україні розпочнеться 28 жовтня, а відновлювальні роботи на об’єктах критичної інфраструктури, які пошкодив ворог під час повітряних атак, відновлюються.

"Опалення закладів соціальної сфери в частині громад вже почалося, але офіційно опалення має бути з 28 числа, від завтра", - розповів глава держави.

Стосовно електрики він відзначив, що всюди тривають відновлювальні роботи.

"Щодо електрики. В принципі, всюди все відновлюється. В Сумській області, в Шостці, найскладніша ситуація", – зауважив Зеленський.

Нагадаємо, у 18 областях України та місті Києві розпочато поступове підключення об’єктів соціальної інфраструктури до опалення. Тепло подають у школи, лікарні та інші установи. Наразі вже опалюються 49% об’єктів соціальної сфери — це близько 4,7 тисячі дитячих садків, 5,4 тисячі шкіл та майже дві тисячі лікарень.

Ще в середині вересня в КМДА наголошували, що у Києві майже 90% житлових будинків, які обслуговують комунальні керуючі компанії, отримали акти готовності до опалювального сезону. 

Автор:
Тетяна Бесараб