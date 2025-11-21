Несмотря на атаки РФ, 96% домов с теплом: отопительный сезон продолжается – Кулеба

В Украине по состоянию на 21 ноября централизованным теплоснабжением обеспечено 68 357 домов, что составляет 96% жилищного фонда, несмотря на постоянные атаки РФ.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Министерства развития общин и территорий Украины.

Отмечается, что работают 17 163 котельные — это почти 98% от тех, что были подготовлены к началу сезона.

Отопление в социальной сфере

Отапливается более 98% объектов социальной сферы (24 149 заведений), в том числе:

11 257 учебных заведений;

8 972 дошкольные учреждения;

3 920 заведений здравоохранения.

Министр развития общин и территорий Алексей Кулеба подчеркнул, что благодаря подготовке, проведенной летом и осенью, удалось обеспечить работу систем отопления во всех регионах.

"Мы входим в период устойчивого похолодания, поэтому для нас критически важно, чтобы украинцы получали тепло без задержек. Координируем и держим на контроле этот вопрос с ОВА и органами местного самоуправления. Низший процент подключения в южных областях, где позволяют погодные условия. Особое внимание — прифронтовым территориям, где теплоснабжение", — заявил министр.

Напомним, с 28 октября 13 областей Украины приступили к постепенному подключению теплоснабжения к жилым домам. С 29 октября тепло начали давать в киевские жилые дома.