Несмотря на атаки РФ, 96% домов с теплом: отопительный сезон продолжается – Кулеба
В Украине по состоянию на 21 ноября централизованным теплоснабжением обеспечено 68 357 домов, что составляет 96% жилищного фонда, несмотря на постоянные атаки РФ.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Министерства развития общин и территорий Украины.
Отмечается, что работают 17 163 котельные — это почти 98% от тех, что были подготовлены к началу сезона.
Отопление в социальной сфере
Отапливается более 98% объектов социальной сферы (24 149 заведений), в том числе:
- 11 257 учебных заведений;
- 8 972 дошкольные учреждения;
- 3 920 заведений здравоохранения.
Министр развития общин и территорий Алексей Кулеба подчеркнул, что благодаря подготовке, проведенной летом и осенью, удалось обеспечить работу систем отопления во всех регионах.
"Мы входим в период устойчивого похолодания, поэтому для нас критически важно, чтобы украинцы получали тепло без задержек. Координируем и держим на контроле этот вопрос с ОВА и органами местного самоуправления. Низший процент подключения в южных областях, где позволяют погодные условия. Особое внимание — прифронтовым территориям, где теплоснабжение", — заявил министр.
Напомним, с 28 октября 13 областей Украины приступили к постепенному подключению теплоснабжения к жилым домам. С 29 октября тепло начали давать в киевские жилые дома.