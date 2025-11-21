Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,15

+0,06

EUR

48,52

--0,22

Наличный курс:

USD

42,40

42,30

EUR

49,10

48,90

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Несмотря на атаки РФ, 96% домов с теплом: отопительный сезон продолжается – Кулеба

отопление
Отопление обеспечено почти по всей стране / Depositphotos

В Украине по состоянию на 21 ноября централизованным теплоснабжением обеспечено 68 357 домов, что составляет 96% жилищного фонда, несмотря на постоянные атаки РФ.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Министерства развития общин и территорий Украины.

Отмечается, что работают 17 163 котельные — это почти 98% от тех, что были подготовлены к началу сезона.

Отопление в социальной сфере

Отапливается более 98% объектов социальной сферы (24 149 заведений), в том числе:

  • 11 257 учебных заведений;
  • 8 972 дошкольные учреждения;
  • 3 920 заведений здравоохранения.

Министр развития общин и территорий Алексей Кулеба подчеркнул, что благодаря подготовке, проведенной летом и осенью, удалось обеспечить работу систем отопления во всех регионах.

"Мы входим в период устойчивого похолодания, поэтому для нас критически важно, чтобы украинцы получали тепло без задержек. Координируем и держим на контроле этот вопрос с ОВА и органами местного самоуправления. Низший процент подключения в южных областях, где позволяют погодные условия. Особое внимание — прифронтовым территориям, где теплоснабжение", — заявил министр.

Напомним, с 28 октября 13 областей Украины приступили к постепенному подключению теплоснабжения к жилым домам. С 29 октября тепло начали давать в киевские жилые дома.

Автор:
Татьяна Бессараб