Немає підстав: "Київводоканал" відкинув ідею з вигрібними ямами на Троєщині

"Київводоканал" заявив, що ідея облаштування тимчасових вуличних туалетів чи вигрібних ям не є доцільною і не має під собою реальних підстав.

Як пише Delo.ua, про це йдеться у повідомленні "Київводоканалу".

Там нагадали, що останніми днями у ЗМІ та соцмережах шириться інформація про можливе замерзання каналізаційних мереж на Троєщині та необхідність облаштування вигрібних ям.

Чи можуть каналізаційні мережі замерзнути?

Зазначається, що дворові каналізаційні мережі, які обслуговує підприємство, прокладені глибше рівня промерзання ґрунту. А стічні води мають плюсову температуру і постійно рухаються, "тому замерзнути такі мережі не можуть".

"Також важливе уточнення, про яке часто забувають: труби, які йдуть безпосередньо від будинку до першого каналізаційного колодязя, належать до внутрішньобудинкових систем. Їхній стан і обслуговування — відповідальність балансоутримувачів будинків, а не „Київводоканалу"", — наголошують в компанії.

Ями на Троєщині рити не будуть

"Київводоканал" переконує, що у мікрорайоні Троєщина та загалом у Києві каналізаційні мережі працюють стабільно, у штатному режимі й забезпечують безперервне водовідведення, зокрема і під час відключень електроенергії.

"Наразі випадків повного або часткового замерзання каналізаційних труб не зафіксовано", — переконують в компанії.

Там назвали ідею облаштування тимчасових вуличних туалетів чи вигрібних ям недоцільною і такою "що не має під собою реальних підстав".

Що відбувається на Троєщині

У Деснянському районі Києва триває одна з найгостріших гуманітарних криз цієї зими — сотні будинків залишилися без тепла на тлі масованих російських атак по енергетичній інфраструктурі. В умовах морозів і тривалих відключень проблема опалення виходить далеко за межі локальної аварії й перетворюється на системний виклик для міста.

При цьому в районі проживає майже пів мільйона людей — стільки ж, скільки в обласних центрах на кшталт Вінниці, Хмельницького, Житомира чи Полтави. Про масштаби кризи, відсутність резервних рішень та обмежені повноваження районної влади в інтерв’ю для Delo.ua розповів голова Деснянського району Максим Бахматов.