"Нафтогаз" почав імпортувати електроенергію з Європи: що це дасть енергосистемі

"Нафтогаз" почав імпортувати електроенергію в розмірі половини власних потреб / Depositphotos

Група "Нафтогаз" збільшила імпорт електроенергії з Європи для стабілізації ситуації в енергосистемі та вивільнення ресурсу для населення.

Як пише Delo.ua, про це повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.

За його словами, імпорт збільшили на виконання рішення уряду. Уже зараз обсяги закупівлі імпортної електроенергії покривають понад 50% потреб усіх підприємств групи "Нафтогаз" — як це передбачено урядовою постановою.

"Відповідний обсяг електроенергії вивільнено для потреб побутових споживачів", — зауважив Корецький.

Він додав, що "Нафтогаз" працює в координації з урядом, аби якнайшвидше стабілізувати енергосистему країни після пошкоджень, завданих російськими атаками.

Нагадаємо, уряд ухвалив рішення, що державні компанії, насамперед "Укрзалізниця" та НАК "Нафтогаз", мають терміново забезпечити закупівлю імпортної електроенергії протягом опалювального сезону 2025/26 року в обсязі не менше ніж 50% від загального споживання.

За підсумками 2025 року Україна імпортувала 3,3 млн МВт·год електроенергії.

Закупівлями займаються приватні та державні постачальники, які забезпечують енергією насамперед українські заводи та фабрики. Загалом у цьому напрямку працювали близько 60 компаній. 

Про "Нафтогаз"

Компанія "Нафтогаз" є однією з найважливіших для української енергетики, об’єднуючи у своїй структурі велику кількість різноманітних компаній, починаючи від найбільшої газовидобувної компанії країни — АТ "Укргазвидобування" — і завершуючи оператором магістральних нафтопроводів — АТ "Укртранснафта".

Група "Нафтогаз" у 2025 році пробурила 140 нових свердловин - це найбільша кількість у Європі.

