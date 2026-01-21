Запланована подія 2

Найбільша кількість у Європі: "Нафтогаз" пробурив 140 нових свердловин у 2025 році

"Нафтогаз" торік пробурив 140 нових свердловин / Нафтогаз

Група "Нафтогаз" у 2025 році пробурила 140 нових свердловин, але щоб підтримувати високі темпи буріння, необхідне додаткове фінансування. 

Як пише Delo.ua, про це заявив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький на полях Всесвітнього економічного форуму у Давосі, повідомляє "Укрінформ".

"Минулого року пробурили 140 нових свердловин - це найбільша кількість у Європі. Ми можемо бурити ще більше, але нам потрібно залучити додаткове фінансування", - наголосив Корецький.

За його словами, "Нафтогаз" має всю необхідну 3D-сейсміку на родовище газу "Дельфін" і готовий розпочати підготовку до буріння. Корецький підкреслив, що це родовище є привабливим для інвесторів для спільної розробки ліцензій.

"Проєкти "Нафтогазу" - це величезна інвестиційна можливість для Українсько-американського інвестиційного фонду. Думаю, один із наших проєктів буде серед перших для нього", - зауважив Корецький.

Він додав, що спільні проєкти з американцями перебувають на стадії обговорення.

Про "Нафтогаз"

Компанія "Нафтогаз" є однією з найважливіших для української енергетики, об’єднуючи у своїй структурі велику кількість різноманітних компаній, починаючи від найбільшої газовидобувної компанії країни — АТ "Укргазвидобування" — і завершуючи оператором магістральних нафтопроводів — АТ "Укртранснафта".

 У 2025 році "Укрнафта" вже завершила буріння 15 нових свердловин. Ще 10 об'єктів наразі перебувають у процесі будівництва.

А "Укргазвидобування" отримає кредит від Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) на суму 36,4 мільйонів євро. Кошти компанія спрямує на закупівлю нових мобільних бурових установок.

Автор:
Світлана Манько