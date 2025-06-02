"Укгазвидобування" отримає від ЄБРР кредит на 36,4 млн євро: яке обладнання закупить кампанія

АТ "Укргазвидобування", що є частиною групи "Нафтогаз", отримає кредит від Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) на суму 36,4 мільйонів євро. Кошти компанія спрямує на закупівлю нових мобільних бурових установок.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на прес-реліз "Нафтогазу".

Це допоможе ефективніше проводити капітальні ремонти свердловин (КРС), зокрема на великих глибинах.

"Оновлення флоту дасть змогу працювати з глибшими та складнішими свердловинами і швидше відновлювати видобуток газу на існуючих родовищах. А отже забезпечувати країну критично важливим ресурсом. Дякую Європейському банку реконструкції та розвитку за довіру й послідовну підтримку, колегам, які супроводжували угоду, за професіоналізм", — зазначив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.

Наразі більшість верстатів для КРС у флоті "Укргазвидобування" — легкі, з вантажопідйомністю до 80 тонн. Водночас значна частина свердловин вимагає обладнання класу 180 т, яким компанія не володіє.

Завдяки кредиту ЄБРР "Укргазвидобування" зможе закупити бурові верстати вантажопідйомністю 125 та 180 тонн.

Про "Укргазвидобування"

"Укргазвидобування" — найбільша газовидобувна компанія у Центральній і Східній Європі. Займається пошуком та розвідкою родовищ нафти та газу, їх розробкою, а також видобутком, транспортуванням, переробкою вуглеводневої сировини та реалізацією нафтопродуктів.

Компанія забезпечує видобуток 70 % українського газу. Входить до складу групи "Нафтогаз". Об'єднує 11 філій в регіонах, п'ять сервісних філій, управління з переробки газу та газового конденсату, а також учбово-оздоровчий комплекс "Червона рута".

Нагадаємо, за чотири місяці компанія "Украгазвидобування" ввела в експлуатацію 24 свердловини.