"Укгаздобыча" получит от ЕБРР кредит на 36,4 млн евро: какое оборудование закупит кампания

АО "Укргаздобыча", являющееся частью группы "Нафтогаз", получит кредит от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) на сумму 36,4 миллиона евро. Средства компания направит на закупку новых мобильных буровых установок.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-релиз "Нафтогаза".

Это поможет более эффективно проводить капитальные ремонты скважин (КРС), в том числе на больших глубинах.

"Обновление флота позволит работать с более глубокими и сложными скважинами и быстрее восстанавливать добычу газа на существующих месторождениях. А следовательно, обеспечивать страну критически важным ресурсом. Спасибо Европейскому банку реконструкции и развития за доверие и последовательную поддержку, сопровождавшим соглашение коллегам за профессионализм", — отметил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий.

Сейчас большинство станков для КРС во флоте "Укргаздобыча" — легкие, с грузоподъемностью до 80 тонн. В то же время, значительная часть скважин требует оборудования класса 180 т, которым компания не владеет.

Благодаря кредиту ЕБРР "Укргаздобыча" сможет закупить буровые станки грузоподъемностью 125 и 180 тонн.

Об "Укргаздобыче"

"Укргаздобыча" - крупнейшая газодобывающая компания в Центральной и Восточной Европе. Занимается поиском и разведкой месторождений нефти и газа, их разработкой, добычей, транспортировкой, переработкой углеводородного сырья и реализацией нефтепродуктов.

Компания обеспечивает добычу 70% украинского газа . Объединяет 11 филиалов в регионах , пять сервисных филиалов , в правление по переработке газа и газового конденсата, а также учебно-оздоровительный комплекс "Красная рута".

Напомним, за четыре месяца компания "Укргаздобыча" ввела в эксплуатацию 24 скважины .