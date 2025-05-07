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"Укргаздобыча" установила новый рекорд по бурению

Укргаздобыча установила новый рекорд по бурению
Фото: naftogaz.com

Буровики входящего в группу "Нафтогаз" АО "Укргаздобыча" установили новый рекорд по проходке — 107 136 метров по итогам I квартала 2025 года.

Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

Рекорд по бурению

Отмечается, что такой показатель бурения почти вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года и превышает предыдущий квартальный максимум, зафиксированный в ІІІ квартале 2024 года (102 866 м).

Самым результативным месяцем стал март — 41 229 метров проходки, что на 6 929 м больше планового показателя (34 300 м). Таким образом, был превзойден и месячный рекорд, установленный в апреле 2024 года (40 059 м).

Наращивание собственной газодобычи

В "Нафтогазе" подчеркнули, что наращивание собственной газодобычи является стратегически важным для Украины, а рекордные показатели "Укргаздобычи", достигнутые несмотря на вражеские обстрелы, подтверждают профессионализм команды и вносят весомый вклад в укрепление энергетической устойчивости нашей страны.

"Благодарю команду буровиков за невероятный труд. Вы демонстрируете не только техническое мастерство, но и преданность своему делу. Каждый метр проходки — это результат командной работы и настойчивости. Укргаздобыча гордится вами", — отметил Сергей Лагно, руководитель АО "Укргаздобыча".

Отметим, АО "Укргаздобыча" увеличило объемы добычи газа в 2024 году до 13,9 млрд куб. м (13,2 млрд куб. м газа в 2023 году). В 2024 году компания ввела в эксплуатацию 83 новых скважины и достигла наибольшего за три последних года объема суточной добычи – 38,9 млн куб. м.

В настоящее время группа "Нефтегаз" возобновила более половины добычи голубого топлива, потерянного после февральских российских обстрелов газовой инфраструктуры.

Автор:
Светлана Манько