"Укргазвидобування" встановив новий рекорд з буріння

Буровики АТ "Укргазвидобування", що входить до групи "Нафтогаз", встановили новий рекорд із проходки — 107 136 метрів за підсумками І кварталу 2025 року.

Про це повідомляє пресслужба "Нафтогазу".

Рекорд з буріння

Зазначається, що такий показник буріння майже вдвічі більший, ніж за аналогічний період минулого року, і перевищує попередній квартальний максимум, зафіксований у ІІІ кварталі 2024 року (102 866 м).

Найрезультативнішим місяцем став березень — 41 229 метрів проходки, що на 6 929 м більше за плановий показник (34 300 м). Таким чином, було перевершено і місячний рекорд, встановлений у квітні 2024 року (40 059 м).

Нарощення власного газовидобутку

У Нафтогазі" підкреслили, що нарощення власного газовидобутку є стратегічно важливим для України, а рекордні показники "Укргазвидобування", досягнуті попри ворожі обстріли, підтверджують професіоналізм команди та роблять вагомий внесок у зміцнення енергетичної стійкості нашої країни.

"Дякую команді буровиків за неймовірну працю. Ви демонструєте не лише технічну майстерність, а й відданість своїй справі. Кожен метр проходки — це результат командної роботи та наполегливості. Укргазвидобування пишається вами", — зауважив Сергій Лагно, очільник АТ "Укргазвидобування".

Зауважимо, АТ "Укргазвидобування" збільшило обсяги видобутку газу в 2024 році до 13,9 млрд куб. м (13,2 млрд куб. м газу у 2023). В 2024 році компанія ввела в експлуатацію 83 нові свердловини і досягла найбільшого за три останніх роки обсягу добового видобутку – 38,9 млн куб. м.

Наразі група "Нафтогаз" відновила понад половину видобутку блакитного палива, втраченого після лютневих російських обстрілів газової інфраструктури.