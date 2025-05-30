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За 4 месяца компания "Укргаздобыча" ввела в эксплуатацию 24 скважины

Сергей Лагно
Глава "Укргаздобычи" Сергей Лагно. Фото: facebook/NaftogazUGV

За январь-апрель 2025 года газодобывающая компания "Укргаздобыча" ввела в эксплуатацию 24 скважины. За 4 месяца этого года было пробурено на 38% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу компании.

На XII Международной нефтегазовой конференции Ньюфолк НКЦ тем временем исполняющий обязанности генерального директора "Укргаздобычи" Сергей Лагно отметил, что компания не только активно бурит скважины, внедряет новые технологии, исследует месторождения, но и установила очередной рекорд по проходке — был пробурен на 38%.

"Да к сожалению, мы тоже являемся заложниками войны: нам приходится не только добывать газ, но и ликвидировать последствия войны. Россия бьет по узким местам нашей газодобычи. Процесс восстановления поврежденной инфраструктуры непрост и нуждается в специальном оборудовании и времени", — сказал Лагно.

Напомним, по итогам I квартала 2025 года буровики входящего в группу "Нафтогаз" "Укргаздобычи" установили новый рекорд по проходке — 107 136 метров. Такой показатель бурения почти вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года, и превышает предыдущий квартальный максимум, зафиксированный в ІІІ квартале 2024 года (102 866 м).

Автор:
Татьяна Ковальчук