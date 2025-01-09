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"Укргаздобыча" перечислила в бюджет 22,3 млрд грн рентной платы в 2024 году
АО "Укргаздобыча", которое является частью Группы “Нафтогаз”, в период с января по декабрь 2024 уплатило в сводный бюджет 22,28 млрд грн рентных платежей.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Отмечается, что из этой суммы 5%, что составляет 1,114 млрд грн., направлено в бюджеты местного и областного уровней в регионах, где компания осуществляет добычу углеводородов.
Распределение рентных средств между регионами
Рентные средства, поступившие в бюджеты местного и областного уровней, распределяются между регионами, следующим образом:
- Харьковская область – 580,0 млн грн;
- Полтавская область – 441,3 млн грн;
- Львовская область – 45,0 млн грн;
- Днепропетровская область – 22,5 млн грн;
- Остальные регионы – 25,2 млн грн.
О компании
АО "Укргаздобыча" является крупнейшей газодобывающей компанией в Центральной и Восточной Европе. В Украине это большой игрок, добывающий 70% природного газа и специализирующийся на производстве газового конденсата.
"Укргаздобыча" — 100% дочернее предприятие НАК "Нафтогаз Украины", которое объединяет 11 филиалов в регионах: три газопромышленных управления "Львовгаздобыча", "Полтавесдобыча", "Шебелинкагаздобыча", научно-исследовательский институт УкрНИИгаз, пять "Укрбургаз", УГВ-Сервис, Укргазпромгеофизика, САРС "Ликво" и Укргазспецстроймонтаж, Управление по переработке газа и газового конденсата. А также учебно-оздоровительный комплекс "Красная рута".
Напомним, в 2025 году АО "Укргаздобыча", входящее в группу "Нафтогаз", планирует пробурить 90 новых скважин и добыть 14,08 млрд куб. м газа.