"Укргаздобыча" перечислила в бюджет 22,3 млрд грн рентной платы в 2024 году

АО "Укргаздобыча", которое является частью Группы “Нафтогаз”, в период с января по декабрь 2024 уплатило в сводный бюджет 22,28 млрд грн рентных платежей.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что из этой суммы 5%, что составляет 1,114 млрд грн., направлено в бюджеты местного и областного уровней в регионах, где компания осуществляет добычу углеводородов.

Распределение рентных средств между регионами

Рентные средства, поступившие в бюджеты местного и областного уровней, распределяются между регионами, следующим образом:

Харьковская область – 580,0 млн грн;

Полтавская область – 441,3 млн грн;

Львовская область – 45,0 млн грн;

Днепропетровская область – 22,5 млн грн;

Остальные регионы – 25,2 млн грн.

О компании

АО "Укргаздобыча" является крупнейшей газодобывающей компанией в Центральной и Восточной Европе. В Украине это большой игрок, добывающий 70% природного газа и специализирующийся на производстве газового конденсата.

"Укргаздобыча" — 100% дочернее предприятие НАК "Нафтогаз Украины", которое объединяет 11 филиалов в регионах: три газопромышленных управления "Львовгаздобыча", "Полтавесдобыча", "Шебелинкагаздобыча", научно-исследовательский институт УкрНИИгаз, пять "Укрбургаз", УГВ-Сервис, Укргазпромгеофизика, САРС "Ликво" и Укргазспецстроймонтаж, Управление по переработке газа и газового конденсата. А также учебно-оздоровительный комплекс "Красная рута".

Напомним, в 2025 году АО "Укргаздобыча", входящее в группу "Нафтогаз", планирует пробурить 90 новых скважин и добыть 14,08 млрд куб. м газа.