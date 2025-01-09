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"Укргазвидобування" перерахувало до бюджету 22,3 млрд грн рентної плати у 2024 році

АТ "Укргазвидобування" є найбільшою газовидобувною компанією.
1,114 млрд грн спрямовано до бюджетів місцевого та обласного рівнів у регіонах.

АТ “Укргазвидобування”, яке є частиною Групи “Нафтогаз”, у період з січня по грудень 2024 року сплатило до зведеного бюджету 22,28 млрд грн рентних платежів. 

Про це інформує пресслужба компанії.

Зазначається, що з цієї суми 5%, що становить 1,114 млрд грн, спрямовано до бюджетів місцевого та обласного рівнів у регіонах, де компанія здійснює видобуток вуглеводнів.

Розподіл рентних коштів між регіонами

Рентні кошти, які надійшли до бюджетів місцевого та обласного рівнів, розподіляються між регіонами, наступним чином:

  • Харківська область – 580,0 млн грн;
  • Полтавська область – 441,3 млн грн;
  • Львівська область – 45,0 млн грн;
  • Дніпропетровська область – 22,5 млн грн;
  • Інші регіони – 25,2 млн грн.
Фото 2 — "Укргазвидобування" перерахувало до бюджету 22,3 млрд грн рентної плати у 2024 році

Про компанію

АТ "Укргазвидобування" є найбільшою газовидобувною компанією у Центральній і Східній Європі. В Україні це –великий гравець, що видобуває 70% природного газу та спеціалізується на виробництві газового конденсату. 

"Укргазвидобування" – 100% дочірнє підприємство НАК "Нафтогаз України", яке об'єднує 11 філій в регіонах: три газопромислові управління "Львівгазвидобування", "Полтавагазвидобування", "Шебелинкагазвидобування", науково-дослідний інститут УкрНДІгаз, п’ять сервісних філій БУ "Укрбургаз", УГВ-Сервіс, Укргазпромгеофізика, САРС "Лікво" та Укргазспецбудмонтаж, Управління з переробки газу та газового конденсату. А також учбово-оздоровчий комплекс "Червона рута". 

Нагадаємо, у 2025 році АТ "Укргазвидобування", що входить до групи “Нафтогаз”, планує пробурити 90 нових свердловин та видобути 14,08 млрд куб. м газу.

Автор:
Ольга Опенько