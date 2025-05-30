За 4 місяці компанія "Украгазвидобування" ввела в експлуатацію 24 свердловини

За січень-квітень 2025 року газовидобувна компанія "Укргазвидобування" ввела в експлуатацію 24 свердловини. За 4 місяці цього року було пробурено на 38% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу компанії.

На XII Міжнародній нафтогазовій конференції Ньюфолк НКЦ тимчосово виконуючий обов’язки генерального директора "Укргазвидобування" Сергій Лагно зазначив, що компанія не тільки активно бурить свердловини, впроваджує нові технології, досліджує родовища, а й встановила черговий рекорд із проходки — було пробурено на 38% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

"Та на жаль, ми теж є заручниками війни: нам доводиться не тільки видобувати газ, а й ліквідовувати наслідки війни. росія б'є по вузьких місцях нашого газовидобутку. Процес відновлення пошкодженої інфраструктури непростий і потребує спеціального обладнання та часу", — сказав Лагно.

Нагадаємо, за підсумками І кварталу 2025 року буровики "Укргазвидобування", що входить до групи "Нафтогаз", встановили новий рекорд із проходки — 107 136 метрів. Такий показник буріння майже вдвічі більший, ніж за аналогічний період минулого року, і перевищує попередній квартальний максимум, зафіксований у ІІІ кварталі 2024 року (102 866 м).