"Укрнафта" використовує штучний інтелект для підвищення ефективності видобутку нафти

Укрнафта
"Укрнафта" використовує штучний інтелект

"Укрнафта" продовжує цифрову трансформацію, впроваджуючи штучний інтелект як ключовий інструмент для роботи з надрами та ухвалення технологічних рішень. Завдяки нейромережам компанія підвищує точність планування розробки родовищ і ефективність видобутку нафти.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення "Укрнафти".

Науково-дослідний та проєктний інститут "Укрнафти" розробив п’ять інструментів на базі штучного інтелекту.

1.     Автоматична обробка великих масивів геолого-промислових даних – аналіз текстів, розпізнавання структури документів, автоматичний переклад, створення цифрового архіву 1,8 млн відсканованих паперових носіїв до липня 2026 року.

2.     Розпізнавання та класифікація кривих геофізичних замірів – швидка та точна оцифровка каротажних діаграм, автоматична ув’язка кривих за глибиною, що прискорює визначення продуктивних пластів.

3.     Автоматична інтерпретація літологічних та петрофізичних характеристик – прогнозування меж пластів і потенційно продуктивних інтервалів по всій глибині розрізу, що допомагає ухвалювати оптимальні стратегії розробки родовищ.

4.     Підготовка даних для цифрових 3D-моделей родовищ – автоматизований цикл підготовки даних для створення цифрових двійників родовищ, що дозволяє управляти ними у режимі реального часу.

5.     Рекомендаційна система вибору свердловин для інтенсифікації – аналіз накопиченого досвіду технологічних операцій та прогноз дебітів, що дозволяє ефективно визначати пріоритетні об’єкти для робіт.

У 2026 році "Укрнафта" планує продовжити масштабну цифрову трансформацію, оптимізувати виробничі процеси, прогнозувати видобуток у реальному часі, автоматизувати інтерпретацію сейсмічних досліджень та застосовувати інтелектуальне прогнозування роботи обладнання.

Компанія рухається до того, щоб видобуток вуглеводнів в Україні ґрунтувався на точних даних, цифрових моделях та сучасних технологічних рішеннях, що забезпечить підвищену ефективність та енергетичну стійкість держави.

Нагадаємо, раніше "Укрнафта" оголосила про реалізацію масштабних проєктів у сфері енергетики. Компанія планує до 2026 року ввести в експлуатацію шість об'єктів газопоршневої та газотурбінної генерації загальною потужністю 420 МВт, а також побудувати енергоустановку комбінованого виробництва електроенергії, тепла та холоду (CCHP) на 250 МВт.

Автор:
Тетяна Гойденко