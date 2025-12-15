Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,19

--0,08

EUR

49,47

--0,05

Наличный курс:

USD

42,35

42,25

EUR

49,90

49,70

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

"Укрнафта" использует искусственный интеллект для повышения эффективности добычи нефти

Укрнефть
"Укрнафта" использует искусственный интеллект / Укрнафта

"Укрнафта" продолжает цифровую трансформацию, используя искусственный интеллект как ключевой инструмент для работы с недрами и принятия технологических решений. Благодаря нейросетям компания увеличивает точность планирования разработки месторождений и эффективность добычи нефти.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на сообщение "Укрнафты".

Научно-исследовательский и проектный институт "Укрнафты" разработал пять инструментов на основе искусственного интеллекта.

1.      Автоматическая обработка крупных массивов геолого-промышленных данных – анализ текстов, распознавание структуры документов, автоматический перевод, создание цифрового архива 1,8 млн. отсканированных бумажных носителей до июля 2026 года.

2.      Распознавание и классификация кривых геофизических замеров – быстрая и точная оцифровка каротажных диаграмм, автоматическая увязка кривых по глубине, ускоряющая определение производительных пластов.

3.      Автоматическая интерпретация литологических и петрофизических характеристик – прогнозирование границ пластов и потенциально продуктивных интервалов по всей глубине разреза, что помогает принимать оптимальные стратегии разработки месторождений.

4.      Подготовка данных к цифровым 3D-моделям месторождений – автоматизированный цикл подготовки данных для создания цифровых двойников месторождений, позволяющий управлять ими в режиме реального времени.

5.      Рекомендательная система выбора скважин для интенсификации – анализ накопленного опыта технологических операций и прогноз дебитов, позволяющий эффективно определять приоритетные объекты для работ.

В 2026 году Укрнафта планирует продолжить масштабную цифровую трансформацию, оптимизировать производственные процессы, прогнозировать добычу в реальном времени, автоматизировать интерпретацию сейсмических исследований и применять интеллектуальное прогнозирование работы оборудования.

Компания движется к тому, чтобы добыча углеводородов в Украине основывалась на точных данных, цифровых моделях и современных технологических решениях, что обеспечит повышенную эффективность и энергетическую устойчивость государства.

Напомним, ранее "Укрнафта" объявила о реализации масштабных проектов в сфере энергетики. Компания планирует к 2026 г. ввести в эксплуатацию шесть объектов газопоршневой и газотурбинной генерации общей мощностью 420 МВт, а также построить энергоустановку комбинированного производства электроэнергии, тепла и холода (CCHP) на 250 МВт.

Автор:
Татьяна Гойденко