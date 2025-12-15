"Укрнафта" использует искусственный интеллект для повышения эффективности добычи нефти

"Укрнафта" продолжает цифровую трансформацию, используя искусственный интеллект как ключевой инструмент для работы с недрами и принятия технологических решений. Благодаря нейросетям компания увеличивает точность планирования разработки месторождений и эффективность добычи нефти.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на сообщение "Укрнафты".

Научно-исследовательский и проектный институт "Укрнафты" разработал пять инструментов на основе искусственного интеллекта.

1. Автоматическая обработка крупных массивов геолого-промышленных данных – анализ текстов, распознавание структуры документов, автоматический перевод, создание цифрового архива 1,8 млн. отсканированных бумажных носителей до июля 2026 года.

2. Распознавание и классификация кривых геофизических замеров – быстрая и точная оцифровка каротажных диаграмм, автоматическая увязка кривых по глубине, ускоряющая определение производительных пластов.

3. Автоматическая интерпретация литологических и петрофизических характеристик – прогнозирование границ пластов и потенциально продуктивных интервалов по всей глубине разреза, что помогает принимать оптимальные стратегии разработки месторождений.

4. Подготовка данных к цифровым 3D-моделям месторождений – автоматизированный цикл подготовки данных для создания цифровых двойников месторождений, позволяющий управлять ими в режиме реального времени.

5. Рекомендательная система выбора скважин для интенсификации – анализ накопленного опыта технологических операций и прогноз дебитов, позволяющий эффективно определять приоритетные объекты для работ.

В 2026 году Укрнафта планирует продолжить масштабную цифровую трансформацию, оптимизировать производственные процессы, прогнозировать добычу в реальном времени, автоматизировать интерпретацию сейсмических исследований и применять интеллектуальное прогнозирование работы оборудования.

Компания движется к тому, чтобы добыча углеводородов в Украине основывалась на точных данных, цифровых моделях и современных технологических решениях, что обеспечит повышенную эффективность и энергетическую устойчивость государства.

Напомним, ранее "Укрнафта" объявила о реализации масштабных проектов в сфере энергетики. Компания планирует к 2026 г. ввести в эксплуатацию шесть объектов газопоршневой и газотурбинной генерации общей мощностью 420 МВт, а также построить энергоустановку комбинированного производства электроэнергии, тепла и холода (CCHP) на 250 МВт.