"Укрнафта" с начала года завершила бурение 15 скважин и строит еще десять

За 9 месяцев 2025 года "Укрнафта" уже завершила бурение 15 новых скважин. Еще 10 объектов находятся в процессе строительства. В общей сложности планируется возведение 25 новых объектов.

Как пишет Delo.ua, об этом во время IX Киевской нефтегазовой конференции Newfolk НКЦ рассказал исполняющий обязанности председателя правления АО "Укрнафта" Юрий Ткачук.

"Мы удерживаем рост добычи: +4,5% по нефти и +1,7% по газу", – подчеркнул он.

В компании отметили, что для достижения высоких показателей активно внедряются современные технологии, среди которых:

3D геологическое моделирование.

Оборудование, соответствующее международным стандартам API.

Цифровые решения и технологии искусственного интеллекта.

В частности, за последние три года компания провела 1330 км 3D сейсморазведки. Это создает надежную базу для расширения ресурсной базы компании и повышения эффективности бурения новых скважин.

Об "Укрнафте"

АО "Укрнафта" – крупнейшая нефтедобывающая компания Украины.

Основная деятельность:

разведка, добыча и реализация нефти и газа,

подготовка нефти и газа,

предоставление нефтепромышленных сервисных услуг ,

управление сетью АЗК.

На балансе предприятия находятся 1807 нефтяных и 164 газовых добывающих скважин.

Акционерами АО "Укрнафта" являются АО "НАК "Нафтогаз Украины" и Министерство обороны Украины. В 2024 году компания вступила в управление активами Glusco. В 2025 году завершила соглашение с Shell Overseas Investments BV о покупку сети Shell в Украине.

Всего сейчас компания оперирует 663 АЗК. По итогам первого полугодия 2025 года "Укрнафта" получила чистую прибыль в размере 5,2 млрд. грн.

Ранее "Укрнафта" объявила о реализации масштабных проектов в сфере энергетики. Компания планирует к 2026 г. ввести в эксплуатацию шесть объектов газопоршневой и газотурбинной генерации общей мощностью 420 МВт, а также построить энергоустановку комбинированного производства электроэнергии, тепла и холода (CCHP) на 250 МВт.