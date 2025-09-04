"Укрнафта" отчиталась о чистой прибыли за первое полугодие: сколько заработали

АО "Укрнафта" по итогам января-июня 2025 года получило чистую прибыль в размере 5,2 млрд. грн.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что результаты деятельности компании включены в сокращенную консолидированную промежуточную финансовую отчетность АО «НАК «Нафтогаз Украины» за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2025 года. Обзорную проверку этой отчетности производит KPMG.

За этот же период "Укрнафта" уплатила 14,8 млрд грн налогов, сборов и таможенных платежей в государственный бюджет и перечислила 5 млрд грн дивидендов.

Сообщается, что с момента перехода компании в управление государства в 2022 году в целом уплачено 68,1 млрд грн налогов, сборов и таможенных платежей и 15,3 млрд грн дивидендов.

Отметим, что "Укрнафта" в 2024 году получила 16,38 млрд грн чистой прибыли, что на 7,6 миллиарда меньше, чем в 2023 году.

Про "Укрнафту"

АО "Укрнафта" - крупнейшая нефтедобывающая компания Украины. Основная деятельность компании: - разведка, добыча и реализация нефти и газа - подготовка нефти и газа - предоставление нефтепромышленных сервисных услуг - управление сетью АЗК. Акционеры АО "Укрнафта": Национальная акционерная компания "Нефтегаз Украины" и Министерство обороны Украины. Компания владеет 92 специальными разрешениями на промышленную разработку месторождений. На балансе предприятия находятся 1832 нефтяных и 154 газовых добывающих скважин.

"Укрннафта" также является оператором национальной сети АЗС. В марте 2024 года компания вступила в управление активами Glusco и в общей сложности оперирует 545 АЗК - 460 собственных и 85 в управлении.

"Укрнафта" на протяжении 2024 года существенно нарастила объемы бурение новых скважин, пробурив 32 тыс. м, что на 280% больше, чем в 2023 году.

А в 2025 году "Укрнафта" планирует пробурить около 30 новых скважин.