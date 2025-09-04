Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,37

+0,01

EUR

48,20

+0,03

Наличный курс:

USD

41,35

41,28

EUR

48,35

48,18

Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

"Укрнафта" отчиталась о чистой прибыли за первое полугодие: сколько заработали

"Укрнефть"
"Укрнефть" в I пол. получила 5,2 млрд грн чистой прибыли

АО "Укрнафта" по итогам января-июня 2025 года получило чистую прибыль в размере 5,2 млрд. грн.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что результаты деятельности компании включены в сокращенную консолидированную промежуточную финансовую отчетность АО «НАК «Нафтогаз Украины» за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2025 года. Обзорную проверку этой отчетности производит KPMG.

За этот же период "Укрнафта" уплатила 14,8 млрд грн налогов, сборов и таможенных платежей в государственный бюджет и перечислила 5 млрд грн дивидендов.

Сообщается, что с момента перехода компании в управление государства в 2022 году в целом уплачено 68,1 млрд грн налогов, сборов и таможенных платежей и 15,3 млрд грн дивидендов.

Отметим, что "Укрнафта" в 2024 году получила 16,38 млрд грн чистой прибыли, что на 7,6 миллиарда меньше, чем в 2023 году.

Про "Укрнафту"

АО "Укрнафта" - крупнейшая нефтедобывающая компания Украины. Основная деятельность компании: - разведка, добыча и реализация нефти и газа - подготовка нефти и газа - предоставление нефтепромышленных сервисных услуг - управление сетью АЗК. Акционеры АО "Укрнафта": Национальная акционерная компания "Нефтегаз Украины" и Министерство обороны Украины. Компания владеет 92 специальными разрешениями на промышленную разработку месторождений. На балансе предприятия находятся 1832 нефтяных и 154 газовых добывающих скважин.

"Укрннафта" также является оператором национальной сети АЗС. В марте 2024 года компания вступила в управление активами Glusco и в общей сложности оперирует 545 АЗК - 460 собственных и 85 в управлении.

"Укрнафта" на протяжении 2024 года существенно нарастила объемы   бурение новых скважин, пробурив 32 тыс. м, что на 280% больше, чем в 2023 году.

А в 2025 году "Укрнафта" планирует пробурить около   30 новых скважин.

Автор:
Светлана Манько