Суд поддержал позицию Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) и отказал бывшему управляющему сетями АЗС Glusco в возмещении почти 7 млн грн из доходов госбюджета.

Об этом сообщила глава АРМА Елена Дума.

Она напомнила, что в течение года после расторжения договора в одностороннем порядке по АЗС Glusco АРМА получило и иски и обвинения по возмещению расходов.

"Раньше агентство имело такую практику и анализ 2022 показал таких согласований более чем на 700 млн грн. Мы это прекратили и отстояли интересы в суде", — отметила Дума.

По ее словам, суд отказал бывшему управляющему сетями АЗС Glusco в возмещении почти 7 млн грн из доходов госбюджета.

Так, 7 августа 2024 года Хозяйственным судом города Киева было отказано в удовлетворении искового заявления ООО «Нефтегаз Ойл Трейдинг» к ООО «Глуско Ритейл» о взыскании расходов на охрану в размере 6 706 402,48 грн.

Это дело рассматривалось с участием третьих лиц, а именно ПАО «Укрнефть» и АРМА.

"Суд поддержал позицию АРМА об отсутствии правовых оснований для удовлетворения иска, истцом не предоставлены надлежащие доказательства расходов. Кроме того, ранее АРМА установлено неэффективное и ненадлежащее управление активами (сеть АЗС Glusco) и невыполнение условий договора", — подчеркнула Дума.

Отметим, что АРМА выбрала "Укрнафту" новым управляющим и для арестованных заправок Glusco. Эту сеть связывали с экснардепом от ОПЗЖ Виктором Медведчуком.

Заправки Glusco: связь с Медведчуком

Сеть Glusco была создана на базе бывших заправок "Роснефти". В 2016 году "Роснефть" продала АЗС швейцарской группе Proton Energy бизнесмена Нисана Моисеева, близкого к куму Путина Виктору Медведчуку.

Весной 2022 года компанию SNEL ENERGY LTD – владелицу сети АЗС Glusco – купил гражданин Кипра. А правительство Украины приняло решение передать 172 заправки Glusco в управление "Нефтегаза". После того, как Медведчук попал под санкции, трубопровод национализировали, Proton Energy ушла с украинского рынка, а заправки закрыли.

Напомним, что в мае прошлого года Кабинет Министров Украины принял решение о передаче арестованного в рамках уголовного производства имущества ООО "Глуско Украине" и ООО "Глуско ритейл" в управление ООО "Нефтегаз Ойл Трейдинг", но позже АРМА расторгло с "Нафтогазом" договоры управление активами сети АЗС.

АРМА доказала в суде правомерность расторжения договора управления с «Нафтогазом Ойл Трейдинг», бывшим управляющим сети АЗС Glusco. Камеральные проверки АРМА установили ненадлежащее управление активами и нарушение условий договора, что привело к минимальным поступлениям в государственный бюджет.