Суд підтримав позицію Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) та відмовив колишньому управителю мереж АЗС Glusco у відшкодуванні майже 7 млн грн з доходів держбюджету.

Про це повідомила голова АРМА Олена Дума.

Вона нагадала, що протягом року, після розірвання договору в односторонньому порядку по АЗС Glusco, АРМА отримало і позови і звинувачення щодо відшкодування витрат.

"Раніше агентство мало таку практику і аналіз 2022 року показав таких погоджень більше ніж на 700 млн грн. Ми це припинили і відстояли інтереси в суді", - зауважила Дума.

За її словами, суд відмовив колишньому управителю мереж АЗС Glusco у відшкодуванні майже 7 млн грн з доходів держбюджету.

Так, 7 серпня 2024 року Господарським судом міста Києва було відмовлено у задоволенні позовної заяви ТОВ «Нафтогаз Ойл Трейдинг» до ТОВ «Глуско Рітейл» щодо стягнення витрат на охорону у розмірі 6 706 402,48 грн.

Ця справа розглядалася за участі третіх осіб, а саме ПАТ «Укрнафта» та АРМА.

"Суд підтримав позицію АРМА про відсутність правових підстав для задоволення позову, позивачем не надано належних доказів витрат. Крім того, раніше АРМА встановлено неефективне та неналежне управління активами (мережа АЗС Glusco) та невиконання умов договору", - підкреслила Дума.

Зауважимо, що АРМА обрало "Укрнафту" новим управителем і для арештованих заправок Glusco. Цю мережу повʼязували з екснардепом від ОПЗЖ Віктором Медведчуком.

Заправки Glusco: звʼязок із Медведчуком

Мережа Glusco була створена на базі колишніх заправок "Роснефти". У 2016 році "Роснефть" продала АЗС швейцарській групі Proton Energy бізнесмена Нісана Мойсеєва, близького до кума Путіна Віктора Медведчука.

Навесні 2022 року компанію SNEL ENERGY LTD – власницю мережі АЗС Glusco – купив громадянин Кіпру. А уряд України ухвалив рішення передати 172 заправки Glusco в управління "Нафтогазу". Після того, як Медведчук потрапив під санкції, трубопровід націоналізували, Proton Energy пішла з українського ринку, а заправки закрили.

Нагадаємо, що в травні минулого року Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про передачу арештованого в рамках кримінального провадження майна ТОВ "Глуско Україні" та ТОВ "Глуско ритейл" в управління ТОВ "Нафтогаз Ойл Трейдинг", але пізніше АРМА розірвало з "Нафтогаз" договори управління активами мережі АЗС.

АРМА довело у суді правомірність розірвання договору управління з «Нафтогаз Ойл Трейдинг», колишнім управителем мережі АЗС Glusco. Камеральні перевірки АРМА встановили неналежне управління активами та порушення умов договору, що призвело до мінімальних надходжень до державного бюджету.