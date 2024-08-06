Рахункова палата розпочинає аудит діяльності АРМА

Рахункова палата починає аудит витрат державного бюджету та управління активами Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупції і злочинів (АРМА). Аудит охоплюватиме діяльність АРМА за 2022-2023 роки та перше півріччя 2024 року. Про це йдеться на сайті відомства.

"Одним із важливих завдань роботи АРМА є збереження активів, збереження (за можливості – збільшення) їх економічної вартості від часу передачі до часу визначення подальшої їх долі", - зазначили в повідомленні.

Аудитори Рахункової палати перевірять ефективність і відповідність дій АРМА законодавчим вимогам у сфері управління активами, їх обліку та звітності, а також використання коштів державного бюджету на ці цілі. Аудит включатиме елементи перевірки відповідності та ефективності.

За результатами аудиту будуть визначені тенденції в діяльності АРМА за останні роки та проблеми, включаючи ті, що виникли через широкомасштабну агресію Росії. Рахункова палата надасть рекомендації щодо покращення роботи АРМА для збереження економічної вартості активів та збільшення надходжень до Державного бюджету України.

Нагадаємо, що у травні 2024 року Державна аудиторська служба також розпочала перевірку Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних і злочинних дій. Аудитори перевіряли як законність та ефективність використання бюджетних коштів, так і повноту виконання функцій АРМА з оцінки, обліку та управління активами.

Під час перевірки були виявлені серйозні порушення: багато активів, переданих АРМА, не були належним чином оброблені, і відсутні рішення про їх подальше використання або продаж. Окремі управителі, отримавши активи, стикаються з труднощами через незавершені процеси передачі або аварійний стан об'єктів.

Крім того, активи нетривалого зберігання, такі як збіжжя, парфуми та алкоголь, втратили свою цінність через несвоєчасний продаж на аукціонах. Також було виявлено випадки втрати майна через несанкціоноване використання сторонніми особами та невжиття АРМА необхідних заходів для його повернення, що призвело до накопичення боргів за комунальні послуги.

Нагадаємо, що створене в 2016 році Агентство з розшуку та менеджменту активів є центральним органом влади з особливим статусом. Функціями АРМА є виявлення та розшук активів, які можуть бути арештовані в рамках кримінальних проваджень, а також, власне, управління арештованими активами або активами, конфіскованими як необґрунтовано набуті.

Останній рік агентством керує Олена Дума, проти призначення якої свого часу виступили посли країн "Великої сімки" та антикорупційні громадські організації в Україні.

Скандали навколо арештованих активів під час війни

При цьому слід зазначити, що повномасштабна війна суттєво змінила фактичну роль агентства, оскільки воно стало отримувати для подальшого розпорядження арештовані активи росіян та білорусів, а також українських колаборантів.

Однак відповідні дії спричинили низку конфліктних ситуацій щодо таких активів. Зокрема, через наявність серед акціонерів виробника мінеральних вод IDS Ukraine (бренди "Моршинська", "Миргородська") російських підсанкційних бізнесменів Михайла Фрідмана та Германа Хана корпоративні права компанії було заарештовано й передано в управління її конкуренту – "Карпатським мінеральним водам", що у IDS викликало передбачуване занепокоєння й обурення.

Нагадаємо також, що компанія "Нафтогаз Ойл Трейдинг", якій агентство передало мережу АЗС Glusco, яку пов'язували з ексдепутатом Верховної Ради Віктором Медведчуком, виявилася неефективним управлінцем. Як стало відомо, протягом жовтня 2022 – червня 2023 років компанія витратила на управління заправками в 12 разів більше, ніж отримала доходів з них.

Після цього АРМА розірвало договір управління й віддала мережу АЗС"Укрнафті". Більш того, вже постфактум, в лютому 2024 року, "Нафтогаз Ойл Трейдинг" оштрафували за вісутність погодження Антимонопольного комітету на отримання Glusco в управління.

Однак через затягування з отриманням такого дозволу від АМКУ для "Укрнафти" АРМА заявляло про плани забрати актив і в неї, однак зрештою сторонам вдалося домовитися.

"Укрнафті", нагадаємо, було передано й 110 арештованих об'єктів мережі АЗС "Татнафта", включаючи власне 70 заправок. Однак держкомпанія нещодавно поскаржилася, що придатними для роботи з них залишился лише 15, а решта - у незадовільному стані чи взагалі зруйновані.

Іншою гучною ситуацією нещодавно стала заява про виявлення АРМА неефективності управління 126 об’єктами нерухомості ТОВ "ЖК Воздвиженка". Сама ж компанія заявила про безпідставне блокування свого бізнесу з боку агентства.

Що кажуть в самому АРМА про свою ефективність

Згідно звіту за 2023 рік, агентство забезпечило надходження до держбюджету 191 мільйона гривень, з яких 101,3 мільйона - від управління активами (у 2022 році було втричі менше - 34,79 мільйона гривен). Ще 89,7 мільйона гривень надійшло від продажу активів, що перебували в управлінні АРМА (у 2022 році не надійшло взагалі нічого).

Видатки ж держбюджету для забезпечення діяльності АРМА у 2023 році склали 171,7 мільйона гривень. Таким чином користь від діяльності цього органу хоча й вперше перевищила витрати на його утримання, але склала менше 20 мільйонів гривень, тобто в середньому 1,6 мільйона гривень (зараз це всього лише 40 тисяч доларів) на місяць.

При цьому загалом АРМА отримало від продажу арештованих активів набагато більше - 570,6 мільйона гривень, поклавши кошти на депозити й заробивши на цьому понад 45,3 мільйона гривень. Загалом депозитний портфель АРМА за результатами 2023 року сягнув рекордного значення 1,8 мільярда гривень.

Також АРМА за рік накупила "військових" ОВДП на понад 2,8 мільярда гривень (загалом їх стало на 3,7 мільярда гривень, а дохід у 2023 році від держоблігацій склав 195,9 мільйона гривень).

Нагадаємо також, що у квітні Верховна Рада дозволила АРМА купляти "військові" облігації за іноземну валюту. 14 травня цей закон підписав президент Володимир Зеленський.