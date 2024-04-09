Ми зіткнулися з блокуванням нашої бізнес-діяльності з боку нового керівництва АРМА, – фіндиректор ЖК "Воздвиженка"

ТОВ "ЖК "Воздвиженка", управитель Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА), зіткнулось з безпідставним блокуванням своєї бізнес-діяльності зі сторони АРМА.

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Про це в інтерв'ю Українським новинам розповіла фінансовий директор товариства Людмила Колесник. Вона також припустила, що нове керівництво АРМА виконує чиєсь замовлення. Дії АРМА можуть привести до призупинення перерахування доходів до державного бюджету у розмірі щонайменше 5 млн грн на місяць.

"Ми зіткнулися із блокуванням нашої бізнес-діяльності з боку нового керівництва АРМА. Вони зараз ретельно перевіряють начебто всіх управителів. Не впевнені щодо інших, але нас ця "активність" просто паралізувала! Наразі АРМА не погоджує витрати на охорону, комунальні послуги, заробітну плату та відновлювальні роботи для збереження активів, які раніше завжди погоджувалися", – зазначила в інтерв'ю Людмила Колесник.

Як зазначено у публікації, з середини січня 2024 року ЖК "Воздвиженка", як Управитель арештованим майном, отримало від АРМА близько 20-ти запитів на надання інформації. Відповіді на кожен з цих запитів компанія повинна була надавати протягом 5 робочих днів, залучивши чималий людський ресурс. Крім того, було два повідомлення про виїзні перевірки, для здійснення яких Установник управління запитав додаткові пояснення, які також йому надавалися Управителем. Загалом ТОВ "ЖК "Воздвиженка" подали близько 35 відповідей, обґрунтувань і пояснень на 5 000 аркушах.

За словами фіндиректора товариства, компанія знаходиться на межі розірвання договорів з орендаторами, що потягне за собою звільнення працівників та призупинення перерахування доходів до державного бюджету у розмірі щонайменше 5 млн грн на місяць.

"Ми вважаємо, що стабільний дохід, який ми перераховуємо державі, не має підпасти під загрозу через чиновників, які жадають одноосібного прийняття рішень чи, можливо, діють, виконуючи чиєсь замовлення. …. Давайте на чистоту – бізнес потребує прогнозованого середовища. І ми – як управитель – і орендарі. Зараз орендарі у нас питають: "що далі?", "нам продовжувати угоди?". Ми їм не можемо нічого відповісти "завдяки" такій позиції АРМА", – додала Людмила Колесник у своєму інтерв'ю.

З 2018 року ТОВ "ЖК ВОЗДВИЖЕНКА" на підставі укладених з АРМА договорів управляє арештованими у кримінальному провадженні активами: 195 об'єктів нерухомості, корпоративні права 3-х підприємств. За визнанням самого ж АРМА ЖКВ є найбільш доходним управителем, який забезпечує левову частку усіх доходів АРМА від управління активами: 55% в 2021 році, 62% у 2022 році, 28% у 2023 році (у 2023 році питома вага ЖКВ в загальному доході АРМА знизилась через істотне збільшення пулу прийнятих АРМА в управління активів при незмінному пулі активів, якими управляє ЖКВ). Ефективність управління підтверджена довідками самого ж АРМА за цей період за результатами щомісячних камеральних перевірок, а також декількох виїзних.

У своїй заяві від 08 квітня ЖКВ акцентує, що закрутивши "бюрократичне колесо" (безкінечні запроси та перевірки), АРМА практично заблокувало його бізнес-діяльність. Як зазначено у заяві, претензії АРМА стосуються 0,5 млн грн витрат, з приводу яких компанія надала пояснення їх обґрунтованості, при тому, що ЖКВ залучило від управляння майном майже 500 млн грн. Тобто 0,1% від залучених коштів.