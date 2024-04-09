Мы столкнулись с блокировкой нашей бизнес-деятельности со стороны нового руководства АРМА, – финдиректор ЖК "Воздвиженка"

ООО "ЖК "Воздвиженка", управляющий Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА), столкнулось с безосновательной блокировкой своей бизнес-деятельности со стороны АРМА.

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Об этом в интервью Українським новинам рассказала финансовый директор общества Людмила Колесник. Она также предположила, что новое руководство АРМА выполняет чей заказ. Действия АРМА могут привести к приостановке перечисления доходов в государственный бюджет в размере не менее 5 млн. грн. в месяц.

"Мы столкнулись с блокированием нашей бизнес-деятельности со стороны нового руководства АРМА. Они сейчас тщательно проверяют вроде бы всех управляющих. Не уверены в других, но нас эта "активность" просто парализовала! Сейчас АРМА не согласовывает расходы на охрану, коммунальные услуги, заработную плату и возобновительные работы для сохранения активов, которые всегда всегда соглашались", - отметила в интервью Людмила Колесник.

Как отмечено в публикации, с середины января 2024 года ЖК "Воздвиженка", как Управляющий арестованным имуществом, получило от АРМА около 20 запросов на предоставление информации. Ответы на каждый из этих запросов компания должна была предоставлять в течение 5 рабочих дней, привлекая немалый человеческий ресурс. Кроме того, было два сообщения о выездных проверках, для осуществления которых Учредитель управления запросил дополнительные пояснения, которые также предоставлялись Управителем. В общей сложности ООО "ЖК "Воздвиженка" подали около 35 ответов, обоснований и объяснений на 5 000 листах.

По словам финдиректора общества, компания находится на грани расторжения договоров с арендаторами, что повлечет увольнение работников и приостановление перечисления доходов в государственный бюджет в размере не менее 5 млн грн в месяц.

"Мы считаем, что стабильный доход, который мы перечисляем государству, не должен подпасть под угрозу из-за чиновников, желающих единоличного принятия решений или, возможно, действуя, выполняя чей-то заказ. …. Давайте на чистоту – бизнес нуждается в прогнозируемой среде. И мы – как управляющий - и арендаторы. Сейчас арендаторы у нас спрашивают: "что дальше?", "нам продолжать сделки?". Мы им не можем ничего ответить "благодаря" такой позиции АРМА", - добавила Людмила Колесник в своем интервью.

С 2018 года ООО "ЖК ВОЗДВИЖЕНКО" на основании заключенных с АРМА договоров управляет арестованными в уголовном производстве активами: 195 объектов недвижимости, корпоративные права 3-х предприятий. По признанию самого АРМА ЖКВ является наиболее доходным управляющим, который обеспечивает львиную долю всех доходов АРМА от управления активами: 55% в 2021 году, 62% в 2022 году, 28% в 2023 году (в 2023 году удельный вес ЖКВ в общем доходе АРМА снизилась из-за существенного увеличения пула принятых АРМА в управление активов при неизменном пуле активов, которыми управляет ЖКВ). Эффективность управления подтверждена справками самого АРМА за этот период по результатам ежемесячных камеральных проверок, а также нескольких выездных.

При этом заявлении от 08 апреля ЖКВ акцентирует внимание, что закрутив "бюрократическое колесо" (бесконечные запросы и проверки), АРМА практически заблокировала его бизнес-деятельность. Как отмечено в заявлении, претензии АРМА касаются 0,5 млн грн расходов, по поводу которых компания предоставила объяснение их обоснованности, при том что ЖКХ привлекло от управления имуществом почти 500 млн грн. То есть 0,1% от привлеченных средств.